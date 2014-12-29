Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
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BITATM - bitatm.cc

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Обсуждение проектов, которые в большинстве случаев являются финансовыми пирамидами (мошенничеством) и обещают доходность от 61% в месяц по минимальному плану.
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Старый Сегодня, 19:05
#1
Любитель
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 25.10.2016
Сообщений: 219
Благодарностей: 18
КП: 0.000
BITATM - bitatm.cc
Приветствую форумчане!
Мой первый пост!
Я не админ!

Старт проекта 19.01.2017


Легенда :

Цитата:
BITATM LIMITED является криптовалюта облако горнодобывающая компания и предлагает ведущее движение края прибыли - совместное участие в многочисленных миллионов долларов бизнеса. BITATM LIMITED была создана во втором квартале 2016 года BITATM LIMITED обеспечивает высшие условия на международном рынке инвестиций и управления веры. Мы используем только передовую технику и передовые инновации как для Bitcoin горнодобывающей промышленности и маркетинга продвижения фирмы. Специалист группы и команда денежных экспертов прилагают все возможные усилия для обеспечения безопасности ваших активов и высокую скорость умножения своего капитала. Мы стимулировать наших инвесторов получить максимальную отдачу от своих инвестиций. BITATM LIMITED сотрудничать с некоторыми из крупнейших горнодобывающих ферм по всему земному шару. Одновременно с этим, мы разработали большую сеть, которая обеспечивает высокий уровень производительности и постоянства, чтобы получить максимальную отдачу от ваших инвестиций. BITATM LIMITED был официально зарегистрирован и управления капитализировать деятельность в соответствии с действующим законодательством Соединенного Королевства. Обязательная информация о компании можно найти на нашем сайте.

Инвестиционные планы


Подробней :

Plan 1 - 5% В ДЕНЬ. 0.21% В ЧАС. Минимум 0.01BTC. Максимум 3BTC
Plan 2 - 6% В ДЕНЬ. 0.25% В ЧАС. Минимум 3.001BTC. Максимум 10.00 BTC.
Plan 3 - 7% В ДЕНЬ. 0.30 В ЧАС. Минимум 10.001 BTC. Максимума нет!

Принимает :


Реферальная программа :


Особенности проекта :

Сайт на английском языке.
Минимальная сумма депозита 0.01 BTC .
Минимальная сумма для вывода средств 0.0005 BTC.
Выплаты происходят мгновенно.
Проект комиссии за вывод не взимает.
Возврат основного депозита возможен в любое время без комиссий.


Вся информация предоставлена исключительно для ознакомления.


Мой депозит 0.1 BTC Tx: 08fae018ff5809aac6201e917659059c8599fd2e779f844e22 1e71794c4347ec
Моя реферальная ссылка https://bitatm.cc/?ref=zarrefback
Рефбек 5% от депозита. Обращаться на почту zar.refback@yandex.ru
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NasWay на форуме  
Сказали спасибо
2 раз(а):
Старый Сегодня, 19:09
#2
Любитель
 
Имя: Виталий
Пол: Мужской
Адрес: Россия
Инвестирую в: Свой бизнес
Регистрация: 31.07.2016
Сообщений: 761
Благодарностей: 134
КП: 0.000
Re: BITATM - bitatm.cc
...возвращение легендарного голландца!)...классные проекты у него были...буду следить с интересом!
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бро на форуме  
Старый Сегодня, 19:12
#3
Специалист
 
Имя: Дима
Пол: Мужской
Адрес: Matrix
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 22.07.2016
Сообщений: 1,189
Благодарностей: 139
КП: 0.119
Re: BITATM - bitatm.cc
Цитата:
Сообщение от бро Посмотреть сообщение
...возвращение легендарного голландца!)...классные проекты у него были..!
Напомни какой-нибудь, если не трудно.
__________________
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Старый Сегодня, 19:20
#4
Мастер
 
Регистрация: 29.12.2014
Сообщений: 9,052
Благодарностей: 5,452
КП: 0.387
Re: BITATM - bitatm.cc
Долговато тестировали -
Цитата:
Сообщение от NasWay Посмотреть сообщение
Старт проекта 19.01.2017
Хотя Хонест со старта депнул
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Лучший проект осени и зимы
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Старый Сегодня, 19:24
#5
Интересующийся
 
Имя: Владимир
Пол: Мужской
Адрес: Bucha, Kiev region
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 05.01.2017
Сообщений: 81
Благодарностей: 11
КП: 0.000
Re: BITATM - bitatm.cc
Деп
0,012
3b41d4283955034641703237ac20500f21376466ca16b6786f 5a98b838ef8c35
__________________
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laska2006 на форуме  
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Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 19:31
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