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Обсуждение проектов, которые в большинстве случаев являются финансовыми пирамидами (мошенничеством) и обещают доходность от 61% в месяц по минимальному плану.
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Сегодня, 19:31
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Сегодня, 19:05
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#1
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Любитель
Пол: Мужской
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 25.10.2016
Сообщений: 219
Благодарностей: 18
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BITATM - bitatm.cc
Приветствую форумчане!
Мой первый пост!
Я не админ
!
Старт проекта 19.01.2017
Легенда
:
Инвестиционные планы
Подробней
Цитата:
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BITATM LIMITED является криптовалюта облако горнодобывающая компания и предлагает ведущее движение края прибыли - совместное участие в многочисленных миллионов долларов бизнеса. BITATM LIMITED была создана во втором квартале 2016 года BITATM LIMITED обеспечивает высшие условия на международном рынке инвестиций и управления веры. Мы используем только передовую технику и передовые инновации как для Bitcoin горнодобывающей промышленности и маркетинга продвижения фирмы. Специалист группы и команда денежных экспертов прилагают все возможные усилия для обеспечения безопасности ваших активов и высокую скорость умножения своего капитала. Мы стимулировать наших инвесторов получить максимальную отдачу от своих инвестиций. BITATM LIMITED сотрудничать с некоторыми из крупнейших горнодобывающих ферм по всему земному шару. Одновременно с этим, мы разработали большую сеть, которая обеспечивает высокий уровень производительности и постоянства, чтобы получить максимальную отдачу от ваших инвестиций. BITATM LIMITED был официально зарегистрирован и управления капитализировать деятельность в соответствии с действующим законодательством Соединенного Королевства. Обязательная информация о компании можно найти на нашем сайте.
:
Plan 1 - 5% В ДЕНЬ. 0.21% В ЧАС. Минимум 0.01BTC. Максимум 3BTC
Plan 2 - 6% В ДЕНЬ. 0.25% В ЧАС. Минимум 3.001BTC. Максимум 10.00 BTC.
Plan 3 - 7% В ДЕНЬ. 0.30 В ЧАС. Минимум 10.001 BTC. Максимума нет!
Принимает
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Реферальная программа
:
Особенности проекта
:
Сайт на английском языке.
Минимальная сумма депозита 0.01 BTC .
Минимальная сумма для вывода средств 0.0005 BTC.
Выплаты происходят мгновенно.
Проект комиссии за вывод не взимает.
Возврат основного депозита возможен в любое время без комиссий.
Вся информация предоставлена исключительно для ознакомления.
Мой депозит 0.1 BTC Tx: 08fae018ff5809aac6201e917659059c8599fd2e779f844e22 1e71794c4347ec
Моя реферальная ссылка https://bitatm.cc/?ref=zarrefback
Рефбек 5% от депозита. Обращаться на почту zar.refback@yandex.ru
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Сказали спасибо
2 раз(а):
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Сегодня, 19:09
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#2
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Любитель
Имя: Виталий
Пол: Мужской
Адрес: Россия
Инвестирую в: Свой бизнес
Регистрация: 31.07.2016
Сообщений: 761
Благодарностей: 134
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Re: BITATM - bitatm.cc
...возвращение легендарного голландца!)...классные проекты у него были...буду следить с интересом!
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Сегодня, 19:12
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#3
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Специалист
Имя: Дима
Пол: Мужской
Адрес: Matrix
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 22.07.2016
Сообщений: 1,189
Благодарностей: 139
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Re: BITATM - bitatm.cc
Цитата:
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Сообщение от бро
...возвращение легендарного голландца!)...классные проекты у него были..!
Напомни какой-нибудь, если не трудно.
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Сегодня, 19:20
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#4
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Мастер
Регистрация: 29.12.2014
Сообщений: 9,052
Благодарностей: 5,452
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Re: BITATM - bitatm.cc
Долговато тестировали -
Цитата:
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Сообщение от NasWay
Старт проекта 19.01.2017
Хотя Хонест со старта депнул
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Сегодня, 19:24
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#5
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Интересующийся
Имя: Владимир
Пол: Мужской
Адрес: Bucha, Kiev region
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 05.01.2017
Сообщений: 81
Благодарностей: 11
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Re: BITATM - bitatm.cc
Деп
0,012
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Сегодня, 19:31
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