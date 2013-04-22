cosmo-tur.ru- Космо тур

Я не админ и не владелец проекта. Вся информация взята с сайта проекта.
Старт проекта 21.01.2017
Космо тур - онлайн игра с выводом
Проект от админа зарекомендовавшего себя стабильной и честной работой.
Сразу после регистрации Вам будет доступен бонус 1000 монет на счет для покупок и Вы становитесь владельцем частной фирмы "КОСМО-ТУР"!
При первом пополнении баланса Вы получите +10% в подарок!
Купив космические корабли для отправки туристов на различные планеты, Вы приобретаете очень прибыльный бизнес, который принесет Вам доход! На выбор представлены 5 видов. После покупки кораблей Вам необходимо перейти в раздел Космо-тур и получить доход.Вырученные с обмена монеты распределяются между двумя счетами в пропорциях: 0% на счет для покупок и 100% на
Маркетинг :
Курс обмена: 100 USD = 1 монета.
Курс игровой валюты: 1 рубль (.) = 100 золота.
РЕФЕРАЛЬНАЯ ПРОГРАММА: 10% НА ВЫВОД
ПЛАТЕЖНАЯ СИСТЕМА:
Payeer
Наш вклад: