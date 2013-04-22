Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
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cosmo-tur.ru- Космо тур

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Обсуждение проектов, позиционирующих себя как финансовые игры на основе экономических стратегий (фермы), которые в подавляющем большинстве являются финансовыми пирамидами (мошенничеством).
Важная информация
Запущена 2-уровневая партнерка MMGP!
Стартовала бессрочная акция "Оплата за сообщения".
Уважаемый гость, стартовал новый этап конкурса "Путь к успеху" ($500) подробнее...
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ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Старый Сегодня, 17:38
#1
Мастер
 
Пол: Женский
Инвестирую в: Другое
Регистрация: 07.09.2014
Сообщений: 3,086
Благодарностей: 251
КП: 0.119
cosmo-tur.ru- Космо тур
Я не админ и не владелец проекта. Вся информация взята с сайта проекта.
Старт проекта 21.01.2017


Космо тур - онлайн игра с выводом


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ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
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