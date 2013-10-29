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Блокчейн может повлиять на нормы регулирования FINRA

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Блокчейн может повлиять на нормы регулирования FINRA
FINRA считает, что широкое использование блокчейна может повлиять на основные бизнес-практики компании.
Самоуправляющая организация брокеров США вчера опубликовала новый доклад о технологии блокчейна, в котором предлагается широкий обзор технологии от контекста индустрии до потенциального влияния на сектор маклерства. FINRA открыто говорила о своей работе над технологией (совместно со своими членами) в прошлом, хотя релиз представляет несколько из наиболее прямых комментариев на сегодняшний день.
В частности, FINRA заявили, что технология должна использовать шире в финансовой системе, а ее правила должны быть изменены.

В отчете говорится:

«Большинство правил FINRA в том числе, имплементированные другими регуляторами (такими как Комиссия по ценным бумагам и биржевой деятельности (SEC)), по которым FINRA несет ответственность за рассмотрение или уважение к дилерам, потенциально заключают в себе различные DLT приложения».

В частности, технология может повлиять на саморегулирование FINRA в области AML/KYC, проверки активов, непрерывности бизнеса, надзора и платежей.

Неудивительно, что компания получит полную свободу действий в правилах ведения записей.

«К примеру, DLT приложения, которые нуждаются в изменении клиринговых механизмов, или которые выступают в качестве источника ведения данных брокерами, может использовать правила FINRA, связанные с исполнением соглашений и требованиями к записям», заявляет автор доклада.

Доклад продолжает предоставлять высококвалифицированный обзор влияния DLT на долг и рынок опционов, а также объясняет как различные заинтересованные стороны рынка экспериментируют с технологией.

Перевод специально для форума MMGP.ru

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