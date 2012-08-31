Анна Чернобай Профессионал

Имя: Анна Пол: Женский Адрес: Анапа Инвестирую в: Свой бизнес Регистрация: 31.08.2012 Сообщений: 1,260 Благодарностей: 501 КП: 0.393

Почему женщины инвестируют успешнее мужчин Женщины осторожнее в финансовых решениях, чем мужчины с таким же уровнем знаний, и это позволяет им успешнее управлять деньгами, считают ученые из Франкфуртского университета. Чему можно научиться у женщин-инвесторов?





Финансово грамотные женщины более осторожны в своих решениях, чем мужчины с аналогичным уровнем знаний, отмечается в статье Центра финансовых исследований (CFS) при Франкфуртском университете имени Гете. Чем больше сведений о финансах получают мужчины, тем выше их уверенность в своей способности зарабатывать деньги. По этой причине мужчины готовы больше рисковать и активнее заниматься планированием, что положительно сказывается на их будущем финансовом состоянии, пишут ученые Кристина Баньер и Милена Нойберт.



В отличие от мужчин женщины реже строят долгосрочные планы. Однако это не значит, что женщины беднее мужчин: неуверенность может повлиять только на будущее финансовое состояние, а не на текущие доходы, которые у финансово грамотных женщин растут быстрее, пишут ученые. При этом повышение уровня финансовой грамотности улучшает благосостояние 56% опрошенных женщин, в то время как только 30% мужчин отмечают связь между получением новых знаний и ростом собственного богатства.



Примечательно, что с профессиональной точки зрения сфера финансов вообще не привлекает женщин, утверждают авторы другого исследования CFS — «Семья, доходы и женщины в финансах». Среди всех финансовых аналитиков с сертификатом CFA женщин — всего 18%. По мнению авторов, причина заключается в том, что женщины больше ценят свободное время. Это особенно актуально для замужних и тех, у кого есть дети. О желании проводить меньше времени на работе заявили 29% женщин и только 16,7% мужчин. Немалое значение имеет и зарплата: разница между доходами мужчин и женщин, работающих в сфере финансов, выше, чем в других профессиональных областях.



Впрочем, среди тех, кто должен крупные суммы, мужчин оказалось больше чем женщин – 8,5% против 5,5%, отмечают социологи из CFS Тобиас Майль, Томас Паульс и Андреас Вальтер.​ Особенно заметна разница между мужчинами и женщинами, если учитывать только необеспеченные потребительские кредиты, подчеркивают ученые. Мужчины с более низким уровнем финансовой грамотности оказывались закредитованными в 30% случаев, а финансово грамотные — в 7,4%. У женщин разрыв меньше: большие долги имеют 10% женщин, которые плохо разбираются в финансах, а вот среди грамотных женщин процент закредитованных составил всего 1,6%.



Сильный пол



Генеральный директор компании «Персональный советник» Наталья Смирнова подтверждает выводы немецких ученых: ее клиенты-женщины более осторожны в инвестициях, чем мужчины, и это помогает им добиваться достаточно высокой доходности портфеля. При этом, в отличие от европейских экспертов, Смирнова считает, что у женщин-инвесторов лучше работают именно долгосрочные стратегии.



Цитата: «Мужчины — более агрессивные инвесторы, и они склонны преуменьшать риски в погоне за прибылью «здесь и сейчас». В результате они получают убытки. Женщины, наоборот, стремятся к более стабильной торговле и предпочитают консервативные инструменты. Они больше обращают внимание на риски и грамотнее подходят к инвестированию», —



По ее словам, женщины, как правило, диверсифицируют портфель по валютам и инструментам, не вкладывая средства в один актив, и ставят перед собой долгосрочные цели — обучение детей, заботу о родителях, накопление на пенсию. В результате они показывают более высокий прирост капитала на долгом горизонте, чем мужчины.



Заместитель генерального директора по инвестициям ИК «Универ Капитал» Дмитрий Александров согласен с наблюдениями Смирнова. Он отмечает, что женщины-инвесторы более дисциплинированы и принимают решения взвешенно — в отличие от мужчин, которые часто становятся жертвами собственной самоуверенности. Цитата: «Когда дело касается активной торговли — женщина более склонна достигать поставленных целей, и она выходит из сделок именно в тот момент, когда планировала», —



Александров добавляет, что в повседневной торговле психология определяет 80% результата, поэтому развитая самодисциплина помогает женщинам-трейдерам обгонять мужчин по доходности. Цитата: «Женщина, проработавшая на рынке долго, является более стабильным управляющим и трейдером, чем мужчина», —



Доводы «против»



Партнер UFG Wealth Management Оксана Кучура возражает: половая принадлежность, по ее словам, не имеет значения, когда мужчина и женщина занимаются управлением капитала профессионально. Цитата: «Есть люди, которые делают это хорошо, и есть те, кто делает это плохо», —



Финансист подчеркивает, что, если человек накопил достаточно знаний и опыта, а также сумел собрать достаточный капитал для инвестирования, гендерный фактор никак не повлияет на его стратегии.



Для непрофессионалов ситуация будет выглядеть иначе, признает Кучура. Цитата: «Мужчины-профаны могут приписывать какие-то случайности на рынке своим исключительным знаниям, умениям и способностям. Там, где женщина скорее скажет, что рынок вырос и ей повезло, мужчина, скорее всего, заявит: «Я был такой гениальный!» Эти случайности он потом экстраполирует в какие-то системные решения, и обычно это заканчивается нехорошо», —



Психолог и бизнес-тренер Ольга Батуева в свою очередь отмечает, что для ее клиентов-женщин характерно более спокойное отношение к деньгам, чем у мужчин. Цитата: «Женщины легче расстаются с деньгами. Они готовы платить за свое развитие и свое удовольствие», —



Батуева напоминает, что женщины чаще совершают эмоциональные покупки, чем мужчины. Это, по ее мнению, противоречит тезису о стремлении к накопительству у женщин.



Гендерные советы



Эксперты, опрошенные РБК, признают, что мужчине и женщине при прочих равных нельзя давать одни и те же рекомендации по инвестициям. Финансовый советник Наталья Смирнова отмечает, что она всегда акцентирует внимание клиентов-мужчин на возможных рисках. Цитата: «Я склонна чуть занижать потенциальную доходность и заранее даю им пессимистический прогноз, чтобы они, с учетом своего стремления к риску, увидели более-менее объективную картину», —



Женщинам Смирнова советует не увлекаться консервативными стратегиями и все-таки вкладывать небольшую часть портфеля в инструменты с более высоким риском, особенно если цель долгосрочная. Цитата: «В противном случае женщины могут столкнуться с риском того, что инфляция съест весь прирост портфеля», —



Дмитрий Александров из ИК «Универ Капитал» в свою очередь отмечает, что мужчинам он обычно советует направлять меньше средств на активную торговлю внутри дня и держать большую часть денег в долгосрочных активах. Также он рекомендует им не торговать с большим плечом и всегда учитывать квартальные прогнозы. Цитата: «Дисциплина — это главное, чему можно научиться у женщин-инвесторов», —



Источник Финансово грамотные женщины более осторожны в своих решениях, чем мужчины с аналогичным уровнем знаний, отмечается в статье Центра финансовых исследований (CFS) при Франкфуртском университете имени Гете. Чем больше сведений о финансах получают мужчины, тем выше их уверенность в своей способности зарабатывать деньги. По этой причине мужчины готовы больше рисковать и активнее заниматься планированием, что положительно сказывается на их будущем финансовом состоянии, пишут ученые Кристина Баньер и Милена Нойберт.В отличие от мужчин женщины реже строят долгосрочные планы. Однако это не значит, что женщины беднее мужчин: неуверенность может повлиять только на будущее финансовое состояние, а не на текущие доходы, которые у финансово грамотных женщин растут быстрее, пишут ученые. При этом повышение уровня финансовой грамотности улучшает благосостояние 56% опрошенных женщин, в то время как только 30% мужчин отмечают связь между получением новых знаний и ростом собственного богатства.Примечательно, что с профессиональной точки зрения сфера финансов вообще не привлекает женщин, утверждают авторы другого исследования CFS — «Семья, доходы и женщины в финансах». Среди всех финансовых аналитиков с сертификатом CFA женщин — всего 18%. По мнению авторов, причина заключается в том, что женщины больше ценят свободное время. Это особенно актуально для замужних и тех, у кого есть дети. О желании проводить меньше времени на работе заявили 29% женщин и только 16,7% мужчин. Немалое значение имеет и зарплата: разница между доходами мужчин и женщин, работающих в сфере финансов, выше, чем в других профессиональных областях.Впрочем, среди тех, кто должен крупные суммы, мужчин оказалось больше чем женщин – 8,5% против 5,5%, отмечают социологи из CFS Тобиас Майль, Томас Паульс и Андреас Вальтер.​ Особенно заметна разница между мужчинами и женщинами, если учитывать только необеспеченные потребительские кредиты, подчеркивают ученые. Мужчины с более низким уровнем финансовой грамотности оказывались закредитованными в 30% случаев, а финансово грамотные — в 7,4%. У женщин разрыв меньше: большие долги имеют 10% женщин, которые плохо разбираются в финансах, а вот среди грамотных женщин процент закредитованных составил всего 1,6%.Генеральный директор компании «Персональный советник» Наталья Смирнова подтверждает выводы немецких ученых: ее клиенты-женщины более осторожны в инвестициях, чем мужчины, и это помогает им добиваться достаточно высокой доходности портфеля. При этом, в отличие от европейских экспертов, Смирнова считает, что у женщин-инвесторов лучше работают именно долгосрочные стратегии.говорит Смирнова.По ее словам, женщины, как правило, диверсифицируют портфель по валютам и инструментам, не вкладывая средства в один актив, и ставят перед собой долгосрочные цели — обучение детей, заботу о родителях, накопление на пенсию. В результате они показывают более высокий прирост капитала на долгом горизонте, чем мужчины.Заместитель генерального директора по инвестициям ИК «Универ Капитал» Дмитрий Александров согласен с наблюдениями Смирнова. Он отмечает, что женщины-инвесторы более дисциплинированы и принимают решения взвешенно — в отличие от мужчин, которые часто становятся жертвами собственной самоуверенности.поясняет он.Александров добавляет, что в повседневной торговле психология определяет 80% результата, поэтому развитая самодисциплина помогает женщинам-трейдерам обгонять мужчин по доходности.резюмирует Александров.Партнер UFG Wealth Management Оксана Кучура возражает: половая принадлежность, по ее словам, не имеет значения, когда мужчина и женщина занимаются управлением капитала профессионально.поясняет она.Финансист подчеркивает, что, если человек накопил достаточно знаний и опыта, а также сумел собрать достаточный капитал для инвестирования, гендерный фактор никак не повлияет на его стратегии.Для непрофессионалов ситуация будет выглядеть иначе, признает Кучура.объясняет Кучура.Психолог и бизнес-тренер Ольга Батуева в свою очередь отмечает, что для ее клиентов-женщин характерно более спокойное отношение к деньгам, чем у мужчин.подчеркивает она.Батуева напоминает, что женщины чаще совершают эмоциональные покупки, чем мужчины. Это, по ее мнению, противоречит тезису о стремлении к накопительству у женщин.Эксперты, опрошенные РБК, признают, что мужчине и женщине при прочих равных нельзя давать одни и те же рекомендации по инвестициям. Финансовый советник Наталья Смирнова отмечает, что она всегда акцентирует внимание клиентов-мужчин на возможных рисках.объясняет она.Женщинам Смирнова советует не увлекаться консервативными стратегиями и все-таки вкладывать небольшую часть портфеля в инструменты с более высоким риском, особенно если цель долгосрочная.подчеркивает эксперт.Дмитрий Александров из ИК «Универ Капитал» в свою очередь отмечает, что мужчинам он обычно советует направлять меньше средств на активную торговлю внутри дня и держать большую часть денег в долгосрочных активах. Также он рекомендует им не торговать с большим плечом и всегда учитывать квартальные прогнозы.подытоживает он.

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