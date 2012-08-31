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Обсуждение инвестиций в недвижимость (жилая, коммерческая, зарубежная, загородная) Инвестирование с целью продажи, сдачи в аренду, в качестве залога и т.д.
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В 2016 году приватизировали жилье около 76 тысяч москвичей
За 10 лет право собственности на недвижимость оформили около 1,4 млн москвичей.
В 2016 году в Москве зарегистрировано 75 тыс. 758 прав на жилые помещения на основе договоров о приватизации (передаче жилья в собственность граждан). Сообщили в столичном Управлении Росреестра.
С 2007 по 2016 год право собственности на недвижимость по закону о приватизации оформили около 1,4 млн москвичей.
Напомним, в 2016 году бесплатная приватизация была продлена в десятый раз до 1 марта 2017 года в связи с большим количеством граждан, не успевших оформить документы в ранее установленный срок: бесплатное предоставление услуги планировалось завершить в 2007 году.
Как сообщало ИА REGNUM, политика бесплатной приватизации квартир была начата правительством РФ в 1992 году. Затем ее продлевали несколько раз — в 2006, в 2010, в 2013 и в 2015 годах.
Добавим, максимальный срок оформления приватизации — 2 месяца, при этом проведение самой регистрации в Управлении занимает 7 рабочих дней, размер госпошлины для физических лиц составляет 2 тыс. руб.
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