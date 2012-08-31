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В 2016 году приватизировали жилье около 76 тысяч москвичей

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В 2016 году приватизировали жилье около 76 тысяч москвичей
За 10 лет право собственности на недвижимость оформили около 1,4 млн москвичей.



В 2016 году в Москве зарегистрировано 75 тыс. 758 прав на жилые помещения на основе договоров о приватизации (передаче жилья в собственность граждан). Сообщили в столичном Управлении Росреестра.

С 2007 по 2016 год право собственности на недвижимость по закону о приватизации оформили около 1,4 млн москвичей.

Напомним, в 2016 году бесплатная приватизация была продлена в десятый раз до 1 марта 2017 года в связи с большим количеством граждан, не успевших оформить документы в ранее установленный срок: бесплатное предоставление услуги планировалось завершить в 2007 году.

Как сообщало ИА REGNUM, политика бесплатной приватизации квартир была начата правительством РФ в 1992 году. Затем ее продлевали несколько раз — в 2006, в 2010, в 2013 и в 2015 годах.

Добавим, максимальный срок оформления приватизации — 2 месяца, при этом проведение самой регистрации в Управлении занимает 7 рабочих дней, размер госпошлины для физических лиц составляет 2 тыс. руб.
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