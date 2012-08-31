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Кабмин направит 4,23 млрд рублей на выплаты молодым семьям для покупки жилья
Средства выделяются в рамках подпрограммы "Обеспечение жильем молодых семей" ФЦП "Жилище" на 2015-2020 гг.
Правительство РФ в 2017 г. направит из федерального бюджета 4,23 млрд руб. на социальный выплаты молодым семьям для приобретение (строительство) жилья. Об этом говорится кабинета министров.
Федеральным законом "О федеральном бюджете на 2017 г. и на плановый период 2018 и 2019 гг." в 2017 г. на эти цели предусмотрены средства в размере 4 млрд 233 млн 952,7 тыс. руб., - говорится в документе, размещенном на сайте правительства.
Средства выделяются в рамках подпрограммы "Обеспечение жильем молодых семей" федеральной целевой программы "Жилище" на 2015-2020 гг.
Реализация ФЦП "Жилище" началась в 2002 г. и была рассчитана до 2010 г. Ввиду социальной востребованности программы, правительство РФ решило продлить действие программы до 2020 г. Программа представляет собой комплекс мероприятий, направленных на повышение доступности жилья для населения за счет массового строительства жилья экономического класса.
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