Презентация проекта создания "облачного" кибер-технолога в среде Fusion 360 Autodesk

Подготовил презентацию в виде слайд шоу указанного в заголовке проекта:
До того, как познакомился с облачной системой Fusion 360, все приходилось делать самому, без какого либо содействия откуда то ни было
.
Реализация в среде Fusion 360 решает 90% задач и сильно ускорит появление коммерческой версии.
$100 на счет гражданам РФ, людям труда.
$1000 и более для всех желающих вложиться в этот супер проект века
и иметь свою долю от дохода, когда проект начнет приносить прибыль.
Есть уже и те и другие инвесторы.
На коммерческий уровень рассчитываю выйти в течении 2017г.
Конкурентов нет. Это принципиально новый рынок автоматической обработки инженерных знаний от нескольких десятков, до сотен миллионов долларов, только на простые детали.
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