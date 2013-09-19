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Презентация проекта создания "облачного" кибер-технолога в среде Fusion 360 Autodesk

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Обсуждаем привлечение инвестиций в стартапы. Подраздел "Список инвесторов" - для объявлений инвесторов, а остальные подразделы для поиска инвесторов в интернет-проекты (коллективные инвестиции в интернете).
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Старый Сегодня, 16:33
#1
Любитель
 
Имя: Турта Виктор
Инвестирую в: Свой бизнес
Регистрация: 19.09.2013
Сообщений: 366
Благодарностей: 56
КП: 0.084
Презентация проекта создания "облачного" кибер-технолога в среде Fusion 360 Autodesk
Подготовил презентацию в виде слайд шоу указанного в заголовке проекта:
До того, как познакомился с облачной системой Fusion 360, все приходилось делать самому, без какого либо содействия откуда то ни было
.
Реализация в среде Fusion 360 решает 90% задач и сильно ускорит появление коммерческой версии.
$100 на счет гражданам РФ, людям труда.
$1000 и более для всех желающих вложиться в этот супер проект века
и иметь свою долю от дохода, когда проект начнет приносить прибыль.
Есть уже и те и другие инвесторы.
На коммерческий уровень рассчитываю выйти в течении 2017г.
Конкурентов нет. Это принципиально новый рынок автоматической обработки инженерных знаний от нескольких десятков, до сотен миллионов долларов, только на простые детали.
Писать:
ФИО
Гражданство
Род занятий
turta@narod.ru
__________________
На правах рекламы: Надоело сливать на Форексе? Инвестируй в реальные проекты!

Твоя доля в $1000 без взноса , в супер проекте 21 века.
Регистрируйся и получи ее turta@narod.ru
turta вне форума  
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Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 18:01
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