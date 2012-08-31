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Банк России за 2016 год увеличил резервы в золоте на 14%
Запасы монетарного золота в международных резервах РФ за 2016 год выросли на 14,07% (на 199 тонн) и на 1 января 2017 года составляли 51,9 миллиона унций (1614,27 тонны), свидетельствуют материалы Банка России.
При этом стоимость золота в резервах за год выросла на 23,95% - до 60,194 миллиардов на 1 января 2017 года с 48,563 миллиардов долларов на 1 января 2016 года. Доля золота в международных резервах за период увеличилась - до 15,94% с 13,18%.
Запасы золота в международных резервах России по итогам 2015 года выросли на 17,27% (на 208,4 тонны) - и на 1 января 2016 года составляли 45,5 миллиона унций (1415,21 тонны).
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