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Снижение ставок по ипотечным кредитам может начаться с марта 2017 года

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Снижение ставок по ипотечным кредитам может начаться с марта 2017 года
Эксперты РЭУ имени Г. В. Плеханова напомнили, что ЦБ допускает уменьшение ключевой ставки до 8% во втором квартале 2017 года.



Снижение рыночных ставок по ипотечным кредитам может начаться с марта 2017 года, если ключевая ставка Банка России снизится. Об этом говорится в аналитической записке экспертов РЭУ имени Г. В. Плеханова.

Цитата:
"Ключевая ставка на сегодняшний день составляет 10%, и факторы к ее снижению раньше марта 2017 года не просматриваются. Во-первых, потому что в январе выплачивается единовременная компенсация пенсионерам, во-вторых, ежемесячная индексация пенсий способствует росту инфляции. Но ЦБ допускает уменьшение ключевой ставки до 8% во втором квартале 2017 года, что будет способствовать снижению процентных ставок по ипотечному кредитованию", -
отметила в материале профессор кафедры банковского дела РЭУ им. Г.В. Плеханова Наталья Наточеева.

Уровень реальных доходов населения в 2017 году будет повышаться вследствие того, что Центральный банк проводит сберегательную денежно-кредитную политику с сохранением заработных плат и реальных доходов, говорится в аналитическом докладе. "Однако темпы восстановления и роста последних прогнозируются невысокие, чуть выше нуля, особенно в государственном секторе. Данный фактор может неоднозначно отразиться на объемах ипотечного кредитования", - отметили эксперты РЭУ.

В конце декабря глава Сбербанка Герман Греф прогнозировал долгосрочный тренд опережающего спроса на все виды жилищных кредитов.
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