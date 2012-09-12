Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
Общайся на MMGP - стань богаче!
Узнать больше
Присоединяйтесь к нашему инвестиционному форуму, на котором уже 398,772 пользователей. Чтобы получить доступ ко многим закрытым разделам и начать общение -  .
Иконка

Названы самые дешевые направления для туризма в 2017 году

Вход через:  
Все разделы прочитаны
Любите отдыхать и путешествовать по различным городам и странам? Тогда этот раздел для вас. Отзывы о гостиницах. Путеводители. Мнения форумчан.
Важная информация
Запущена 2-уровневая партнерка MMGP!
Стартовала бессрочная акция "Оплата за сообщения".
Уважаемый гость, стартовал новый этап конкурса "Путь к успеху" ($500) подробнее...
Открылся магазин MMGP
Ответить
 
Первый пост Опции темы
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 16:30
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Старый Сегодня, 16:27
#1
Топ Мастер
 
Имя: Сергей
Пол: Мужской
Адрес: Планета земля
Инвестирую в: Свой бизнес
Регистрация: 12.09.2012
Сообщений: 11,636
Благодарностей: 6,158
КП: 0.211

награды Волшебный горшочек 
Названы самые дешевые направления для туризма в 2017 году
Обнародован рейтинг самых дешевых направлений для туризма в 2017 году по версии британского агентства Post Office Travel Money. Лидерами списка оказались Алгарви в Португалии и Солнечный Берег в Болгарии.

Результаты рейтинга основаны на итогах ежегодного исследования средней стоимости товаров первой необходимости, а также услуг из расчета курса валют.

В целом рейтинг включил страны, где наиболее низкие расходы для одного человека в день.

Сообщается, что в Алгарви в Португалии потребуется, в среднем, 43 доллара в сутки. На втором месте оказался Солнечный Берег в Болгарии, где путешественник должен иметь порядка 44 долларов в день.

Замыкает тройку лидеров Коста-дель-Соль в Испании, где день пребывания будет стоить 49 долларов.

Далее идут Мармарис (Турция, $64), Прага (Чехия, $66), Пафос (Кипр, $69), Будапешт (Венгрия, $69), Токио (Япония, $76) и Слима (Мальта, $81).

По материалам УБР
__________________
На правах рекламы: Надоело сливать на Форексе? Инвестируй в реальные проекты!

Rich-and-Free-вклады застрахованы!|Инвестирую тут MONHYIP|Лучшие инвест идеи на 2017г|Инвестирую в Бизнес с Китаем! Прибыль от 1.5% в день!|Максимальный Рефбэк На Рынке Инвестиций! RCB-5000%-HyipClub
moskva на форуме  
Ответить
Войдите, чтобы оставить комментарий.
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 16:30
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Опции темы

Быстрый переход
Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Самые популярные ниши для онлайн заработка в 2016 году! Взорвут ли они в 2017? Prosvetlenniy Заработок в интернете: общий форум 26 Вчера 15:46
Названы самые ожидаемые фильмы 2017 года ttxz Кино/Музыка 5 Вчера 02:30
Самые странные расходы бюджета в 2017 году! Mracobec Новости в мире финансов и инвестиций 45 14.11.2016 21:21
Названы самые ломкие и самые надежные жесткие диски clipman77 Новости технологий и интернета 0 04.08.2016 23:30

ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ

Случайные темы
Аватар ermolovinvest
fermer-life.ru - Жизнь Фермера - экономическая стратегия с выводом денег
От ermolovinvest в разделе «Архив: Список проблемных/неактивных/закрытых программ»
Аватар clipman77
Уполовинивание награды за блок: что это и как оно повлияет на цену?
От clipman77 в разделе «Новости криптовалют»
Аватара нет
Лучшие обои для рабочего стола, смартфона и планшета на WallpapersHomme.ru
От QiX777 в разделе «Курилка»
Аватара нет
Monte Carlo Brokers - montecarlobrokers.com
От theshellway в разделе «Архив: Список проблемных/неактивных/закрытых программ»
Аватар TTLuck2017
Украинский стартап Betegy закрыл сделку с одним из крупнейших спортивных сайтов мира
От TTLuck2017 в разделе «Новости в мире финансов и инвестиций»
Аватар InvestGirl
Проблема с лр
От InvestGirl в разделе «Liberty Reserve»
.     

 Наши конкурсы
  Оплата за сообщения
  Партнерка MMGP
  Бизнес-леди MMGP
  Мы ищем стартапы
  "Горячие новости"
  Путь к успеху
  Конкурс ПАММов
  Forex конкурсы
  Спорт конкурсы
  Покер турниры
  Крипто конкурсы
  Конкурс "Турбо КП"
  В соц. сетях
  Демотивируй меня
  Водная битва MMGP
  Оплата за статьи
  Оплата за новости
  Заработал? Потрать!
  Сделай MMGP лучше!
  HYIP конкурс

 Читайте нас
  Twitter
  Facebook
  ВКонтакте
  Google +
  Youtube