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Названы самые дешевые направления для туризма в 2017 году
Обнародован рейтинг самых дешевых направлений для туризма в 2017 году по версии британского агентства Post Office Travel Money. Лидерами списка оказались Алгарви в Португалии и Солнечный Берег в Болгарии.
Результаты рейтинга основаны на итогах ежегодного исследования средней стоимости товаров первой необходимости, а также услуг из расчета курса валют.
В целом рейтинг включил страны, где наиболее низкие расходы для одного человека в день.
Сообщается, что в Алгарви в Португалии потребуется, в среднем, 43 доллара в сутки. На втором месте оказался Солнечный Берег в Болгарии, где путешественник должен иметь порядка 44 долларов в день.
Замыкает тройку лидеров Коста-дель-Соль в Испании, где день пребывания будет стоить 49 долларов.
Далее идут Мармарис (Турция, $64), Прага (Чехия, $66), Пафос (Кипр, $69), Будапешт (Венгрия, $69), Токио (Япония, $76) и Слима (Мальта, $81).
По материалам УБР