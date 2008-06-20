Обсуждение онлайн-казино, виды игр, стратегии, лотереи. Акции, бонусы. Отзывы клиентов. При поддержке

Важная информация Ответить Первый пост Сегодня, 16:30 Сегодня, 16:30 Сегодня, 16:16 #1 iksport Любитель

Имя: Игорь Пол: Мужской Адрес: Московская обл. Инвестирую в: HYIP Регистрация: 25.05.2013 Сообщений: 221 Благодарностей: 29 КП: 0.290 Блэкджек на Вулкане или реальные способы чуть заработать Предлагаю Вам рассказать об азартной игре Блэкджек на примере онлайн казино Вулкан - так как именно тут для себя открыл способы дополнительного дохода.

Имею ввиду LIVE-блекджек, так как мы играем не с компьютером, а с реальными крупье

Задача игры:

Цель игры состоит в том, чтобы переиграть дилера. У кого сумма карт ближе к 21, тот и выигрывает. Вы также можете выиграть если у дилера будет более 21 очка (перебор). Но будьте осторожны, если у вас будет перебор - вы автоматически проиграете.



Как играть?

После загрузки игры вы должны выбрать место за столом щёлкнув на любом свободном боксе.

Для того чтоб сделать ставку, выберете нужную фишку и после нажмите на ваше место за столом.

Если раздача уже идёт, вам нужно подождать завершения раунда и лишь после этого вы сможете играть.

С началом игры игрокам будет роздано по две карты лицом вверх (обе карты открыты), дилер так же получит пару карт, но одна из карт будет рубашкой вниз (одна карта закрыта).



Правила игры

Значение карт: для всех карт используется их номинальная стоимость за исключением карт с картинками: валет король и дама, у которых значение 10, а также туз, номинал которого может быть как 11 так и 1 в зависимости от того, что выгоднее игроку. Если первые две розданные карты вам дают 21 например туз + 10, то у вас блэкджэк и выплачиваемый выигрыш составляет 3 к 2 на первоначальную ставку игрока. (т.е. вы получите не в 2 раза больше чем ставили, а в 2,5 раза) Остальные выигрыши выплачиваются 1 к 1 (в 2 раза больше ставки). Игроки играют по очереди в зависимости от места. Ход всегда начинается с игрока сидящего справа. Когда подойдёт ваша очередь, вам будет предоставлены несколько вариантов:



Вы можете не предпринимать никаких действий, и остаться с теми же картами на руках.

Вы можете взять ещё одну карту, чтобы попытаться увеличить сумму ваших карт и приблизиться к 21. Эта опция может быть использована несколько раз.

Вы можете удвоить сумму ставки, которую вы поставили, но будет роздана только одна дополнительная карта.

Если первые две карты имеют одинаковое значение, можно сделать сплит удвоив свою ставку и получить ещё две карты. Фактически, это даст вам еще одну руку с картами.

Примечание: Если вы сделали сплит тузов, то вы получите только по одной карте на руку и не сможете попросить дополнительные карты. Если к тузу после сплита выпадет 10 (валет, дама или король) - то это не будет считаться блекджеком с увеличенным выигрышем. (выигрыш можно получить в 2 раза больший). Также вы не сможете сделать дополнительный сплит.



Если открытая дилером карта окажется тузом , всем игрокам , за исключением тех у кого Блэк Джек, предлагается следующее :

'Ставка страхования - Эта ставка составляет половину ставки игрока в том случае, если у дилера выпадает Блэкджек вам вернут сумму страховки и сумму ставки. Если у дилера нет Блэкджекa ставка проигрывает, а игроки продолжат играть в обычном режиме '

' Сдаться - Игрок получает половину стоимости ставки назад, не играя дальше ' .

Вы можете не предпринимать никаких действий и остаться с теми же картами на руках.



После того как все игроки сделали свои ходы, дилер переворачивает карту которая лежит рубашкой вверх. Если значение карт меньше 16, то дилер должен взять ещё одну карту. Дилер будет продолжать брать карты пока значение карт не будет между 17 и 21. Все игроки с суммой карт ближе к 21 чем дилер выигрывают. Если игрок имеет тоже значение что и дилер то игра сыграла в ничью и игрок получит свою ставку обратно. Если у дилера перебор, то все игроки получают выигрыш если у игрока до этого не было перебора.



Тактика игры:

для того, чтобы проще было ориентироваться какие действия предпринять, разработана таблица:





Как заработать?

При нормальной игре шансы выиграть в блэкджек даже выше, чем угадать красное или черное в рулетку...(отдача 99,5% в рулетке же 97,3%) Именно поэтому я и рекомендую обратить внимание этот вид игры.

И тут кстати очень хорошо работает... система мартингейла !

и дело не только в том, что шанс победы выше чем в рулетке, но и в том, что Вам периодически выпадает блекджек и вы получаете не в 2, а в 2,5 раза больше- так как на больших рисках так же приходит большой выигрыш (а не первичный- маленький)

например рулетка:

ставка 1000 -проигрыш

ставка 2000 -проигрыш

ставка 4000 -выигрыш итого вы в плюсе на 1000 рублей

в блекджеке вариант:

ставка 1000 -проигрыш

ставка 2000 -проигрыш

ставка 4000 -блэкджек итого вы в плюсе на 3000 рублей



Почему именно Вулкан?

Выбрал это казино из-за долгих лет работы (сам на нем уже 6-ой год) и стабильных выплат- выводят правда долговато (до 2х дней) и лимит на ежедневную выплату 14 тыс. (тем кто выиграет например 140тыс -выплачивать будут 10 дней по 14 тысяч) но это скорее минусы данного клуба.

А теперь плюсы:

-бонусы на депозиты до 125% (это основное преимущество, которое оборачивает выигрышем даже проигранные ставки в блэкджек) и использую эти бонусы как второй шанс...

-ежегодный бонус на день рождения, который зависит от суммы ваших депозитов за все время игры в казино! (даже если играли в далеком 2010 году- то все эти годы на день рожденья вас будет ждать денежный подарок)

-фриспины



Тактики ведущие к победам:

1. Тактика начинающего

Делаем по 1 депозиту каждый день в течении 5 дней- тут я рекомендую играть в рулетку

1-ый день депозит 501 руб (важно всегда пополнять на 1 рубль больше, чем будет ваша ставка в рулетке- так бонусы начисленные на депозит не сгорят после обнуления основного баланса)

Бонус 100% итого на счете 501 рубль реальный и 501 бонусный...

играем в рулетку и ставим на линии по 250 рублей (выбирая 2 из 3 линий)

шанс выиграть 65% и остаться с 750 рублями - это минимальная сумма выплаты- их спокойно выводим (важно: один рубль надо сделать ставку в любом из автоматов-так вы активируете фриспины после 5 дней игры подряд, и откручивать этот рубль ставки после каждой победы в течении первых 5 дней)- вы заработали 250 руб за 5 минут

если проиграли - у вас останутся бонусные деньги -идем в игровые автоматы и играем (отыграть бонус тут не реально), а вот снять то, что выиграете сверху бонусного баланса вполне реально!

2-ой день депозит 1001 руб бонус дадут 125%

идем в рулетку и ставим 1000 руб на черное или красное...

Снимаем выигрыш в случае удачи (тут мы даже получим доход если проиграли в 1-ый день)

В случае если проиграли снова тратим бонусы

3-ий день депозит 1501 руб -бонус 100%

снова красное или черное на всю сумму - в случае победы вы вернули себе все, что потратили в первые дни, а если проиграли то играем на бонусы

4-ый день депозит выбираем в зависимости от того, сколько выйграли или проиграли в предыдущие дни, но минимум 1501 руб - бонус 125%

и действуем уже по привычной схеме

5-ый день депозит от 2001 рубля получаем бонус 100% и схема привычная

Но мы уже играем 5 дней подряд и получаем еще бонус в виде фриспинов! Активируем его после выставления заявки на выплату, либо после проигрыша всего баланса (чтобы он не прибавлялся к текущим бонусам, а шел отдельно) - давай дополнительный хороший шанс выиграть.



Обратите внимание что свои контактные данные желательно заполнить корректно- на емайл и телефон приходят иногда отличные предложения, и вам могут подарить не только бонус, но и фриспины, даже если просто зайдете на сайт по ссылке из письма.



Так же обязательно заполните дату рождения (могут запросить скрин паспорта) - так как выполнив 5 дневный цикл вы уже станете, не только бронзовым, но и серебряным игроком, а значит будете получать подарок на день рожденья ежегодно!



2. Тактика профи

так как хорошие бонусы в 100% и более действуют только первые 8 дней, а потом бонус 30% при пополнениях от 5000руб, то я пополняю на 9001 рубль для игры в блэкджек и играю 5 дней подряд чтобы получить еще и фриспины

ставлю по Мартингейлу 1000р -2500р- 5500р...

наигрываю 5 тысяч и вывожу (помним про ограничение в 14тыс в день на выплаты) а рубль откручиваю в автомате чтобы получить фриспины потом

если проигрываю -играю на бонусные (их дают 2700руб) выигрыш вывожу...

если проигрываю, то либо в этот день больше не играю, либо пополняю счет на 10001 рубль чтобы сделать одну ставку в 10тыс рублей -так мы все возвращаем, либо проигрываем и играем на бонусы...

Так 5 дней подряд- а после 5-го дня играем еще и фриспины

Чаще моя картина выглядит так:

1-ый день +5тыс

2-ой день +5тыс

3 ий день -9тыс

4-ый день +5тыс

5-ый день +5 тыс

фриспины +1тыс

итого за 5 дневный цикл получаю примерно 12 тысяч - потом отдыхаю, так как каждый день играть не выдержат нервы...



И еще: у данного клуба три игровых сайта:

Вулкан

Джекпот

Миллион

рекомендую зарегистрироваться на всех трех, но не сразу а через 8 дней, как на одном заканчивается предложение для новичков, регистрируемся на другом и т.д.

Это разрешено -у меня три аккаунта, и я получаю три подарка на день рожденья! И бесплатные предложения получаю так же на 3 сайтах сразу...

Так как сумма подарков на ДР зависит от депозитов, то чем больше вы пополняли счет, тем больше получаете...

я получаю подарок максимального уровня в 25тыс рублей, на вулкане и джекпоте, а вот на миллионе пока 10тыс, так как на нем почти не играл Имею ввиду LIVE-блекджек, так как мы играем не с компьютером, а с реальными крупьеЦель игры состоит в том, чтобы переиграть дилера. У кого сумма карт ближе к 21, тот и выигрывает. Вы также можете выиграть если у дилера будет более 21 очка (перебор). Но будьте осторожны, если у вас будет перебор - вы автоматически проиграете.После загрузки игры вы должны выбрать место за столом щёлкнув на любом свободном боксе.Для того чтоб сделать ставку, выберете нужную фишку и после нажмите на ваше место за столом.Если раздача уже идёт, вам нужно подождать завершения раунда и лишь после этого вы сможете играть.С началом игры игрокам будет роздано по две карты лицом вверх (обе карты открыты), дилер так же получит пару карт, но одна из карт будет рубашкой вниз (одна карта закрыта).для всех карт используется их номинальная стоимость за исключением карт с картинками: валет король и дама, у которых значение 10, а также туз, номинал которого может быть как 11 так и 1 в зависимости от того, что выгоднее игроку. Если первые две розданные карты вам дают 21 например туз + 10, то у вас блэкджэк и выплачиваемый выигрыш составляет 3 к 2 на первоначальную ставку игрока. (т.е. вы получите не в 2 раза больше чем ставили, а в 2,5 раза) Остальные выигрыши выплачиваются 1 к 1 (в 2 раза больше ставки). Игроки играют по очереди в зависимости от места. Ход всегда начинается с игрока сидящего справа. Когда подойдёт ваша очередь, вам будет предоставлены несколько вариантов:Вы можете не предпринимать никаких действий, и остаться с теми же картами на руках.Вы можете взять ещё одну карту, чтобы попытаться увеличить сумму ваших карт и приблизиться к 21. Эта опция может быть использована несколько раз.Вы можете удвоить сумму ставки, которую вы поставили, но будет роздана только одна дополнительная карта.Если первые две карты имеют одинаковое значение, можно сделать сплит удвоив свою ставку и получить ещё две карты. Фактически, это даст вам еще одну руку с картами.Примечание: Если вы сделали сплит тузов, то вы получите только по одной карте на руку и не сможете попросить дополнительные карты. Если к тузу после сплита выпадет 10 (валет, дама или король) - то это не будет считаться блекджеком с увеличенным выигрышем. (выигрыш можно получить в 2 раза больший). Также вы не сможете сделать дополнительный сплит., всем игрокам , за исключением тех у кого Блэк Джек, предлагается следующее :'Ставка страхования - Эта ставка составляет половину ставки игрока в том случае, если у дилера выпадает Блэкджек вам вернут сумму страховки и сумму ставки. Если у дилера нет Блэкджекa ставка проигрывает, а игроки продолжат играть в обычном режиме '' Сдаться - Игрок получает половину стоимости ставки назад, не играя дальше ' .Вы можете не предпринимать никаких действий и остаться с теми же картами на руках.После того как все игроки сделали свои ходы, дилер переворачивает карту которая лежит рубашкой вверх. Если значение карт меньше 16, то дилер должен взять ещё одну карту. Дилер будет продолжать брать карты пока значение карт не будет между 17 и 21. Все игроки с суммой карт ближе к 21 чем дилер выигрывают. Если игрок имеет тоже значение что и дилер то игра сыграла в ничью и игрок получит свою ставку обратно. Если у дилера перебор, то все игроки получают выигрыш если у игрока до этого не было перебора.для того, чтобы проще было ориентироваться какие действия предпринять, разработана таблица:При нормальной игре шансы выиграть в блэкджек даже выше, чем угадать красное или черное в рулетку...(отдача 99,5% в рулетке же 97,3%) Именно поэтому я и рекомендую обратить внимание этот вид игры.И тут кстати очень хорошо работает... система мартингейла !и дело не только в том, что шанс победы выше чем в рулетке, но и в том, что Вам периодически выпадает блекджек и вы получаете не в 2, а в 2,5 раза больше- так как на больших рисках так же приходит большой выигрыш (а не первичный- маленький)например рулетка:ставка 1000 -проигрышставка 2000 -проигрышставка 4000 -выигрышв блекджеке вариант:ставка 1000 -проигрышставка 2000 -проигрышставка 4000 -блэкджекВыбрал это казино из-за долгих лет работы (сам на нем уже 6-ой год) и стабильных выплат- выводят правда долговато (до 2х дней) и лимит на ежедневную выплату 14 тыс. (тем кто выиграет например 140тыс -выплачивать будут 10 дней по 14 тысяч) но это скорее минусы данного клуба.А теперь плюсы:-бонусы на депозиты до 125% (это основное преимущество, которое оборачивает выигрышем даже проигранные ставки в блэкджек) и использую эти бонусы как второй шанс...-ежегодный бонус на день рождения, который зависит от суммы ваших депозитов за все время игры в казино! (даже если играли в далеком 2010 году- то все эти годы на день рожденья вас будет ждать денежный подарок)-фриспиныДелаем по 1 депозиту каждый день в течении 5 дней- тут я рекомендую играть в рулеткудепозит 501 руб (важно всегда пополнять на 1 рубль больше, чем будет ваша ставка в рулетке- так бонусы начисленные на депозит не сгорят после обнуления основного баланса)Бонус 100% итого на счете 501 рубль реальный и 501 бонусный...играем в рулетку и ставим на линии по 250 рублей (выбирая 2 из 3 линий)шанс выиграть 65% и остаться с 750 рублями - это минимальная сумма выплаты- их спокойно выводим (важно: один рубль надо сделать ставку в любом из автоматов-так вы активируете фриспины после 5 дней игры подряд, и откручивать этот рубль ставки после каждой победы в течении первых 5 дней)- вы заработали 250 руб за 5 минутесли проиграли - у вас останутся бонусные деньги -идем в игровые автоматы и играем (отыграть бонус тут не реально), а вот снять то, что выиграете сверху бонусного баланса вполне реально!депозит 1001 руб бонус дадут 125%идем в рулетку и ставим 1000 руб на черное или красное...Снимаем выигрыш в случае удачи (тут мы даже получим доход если проиграли в 1-ый день)В случае если проиграли снова тратим бонусыдепозит 1501 руб -бонус 100%снова красное или черное на всю сумму - в случае победы вы вернули себе все, что потратили в первые дни, а если проиграли то играем на бонусыдепозит выбираем в зависимости от того, сколько выйграли или проиграли в предыдущие дни, но минимум 1501 руб - бонус 125%и действуем уже по привычной схемедепозит от 2001 рубля получаем бонус 100% и схема привычнаяНо мы уже играем 5 дней подряд и получаем еще бонус в виде фриспинов! Активируем его после выставления заявки на выплату, либо после проигрыша всего баланса (чтобы он не прибавлялся к текущим бонусам, а шел отдельно) - давай дополнительный хороший шанс выиграть.Обратите внимание что свои контактные данные желательно заполнить корректно- на емайл и телефон приходят иногда отличные предложения, и вам могут подарить не только бонус, но и фриспины, даже если просто зайдете на сайт по ссылке из письма.Так же обязательно заполните дату рождения (могут запросить скрин паспорта) - так как выполнив 5 дневный цикл вы уже станете, не только бронзовым, но и серебряным игроком, а значит будете получать подарок на день рожденья ежегодно!так как хорошие бонусы в 100% и более действуют только первые 8 дней, а потом бонус 30% при пополнениях от 5000руб, то я пополняю на 9001 рубль для игры в блэкджек и играю 5 дней подряд чтобы получить еще и фриспиныставлю по Мартингейлу 1000р -2500р- 5500р...наигрываю 5 тысяч и вывожу (помним про ограничение в 14тыс в день на выплаты) а рубль откручиваю в автомате чтобы получить фриспины потомесли проигрываю -играю на бонусные (их дают 2700руб) выигрыш вывожу...если проигрываю, то либо в этот день больше не играю, либо пополняю счет на 10001 рубль чтобы сделать одну ставку в 10тыс рублей -так мы все возвращаем, либо проигрываем и играем на бонусы...Так 5 дней подряд- а после 5-го дня играем еще и фриспиныЧаще моя картина выглядит так:1-ый день +5тыс2-ой день +5тыс3 ий день -9тыс4-ый день +5тыс5-ый день +5 тысфриспины +1тыситого за 5 дневный цикл получаю примерно 12 тысяч - потом отдыхаю, так как каждый день играть не выдержат нервы...И еще: у данного клуба три игровых сайта:рекомендую зарегистрироваться на всех трех, но не сразу а через 8 дней, как на одном заканчивается предложение для новичков, регистрируемся на другом и т.д.Это разрешено -у меня три аккаунта, и я получаю три подарка на день рожденья! И бесплатные предложения получаю так же на 3 сайтах сразу...Так как сумма подарков на ДР зависит от депозитов, то чем больше вы пополняли счет, тем больше получаете...я получаю подарок максимального уровня в 25тыс рублей, на вулкане и джекпоте, а вот на миллионе пока 10тыс, так как на нем почти не играл

Надоело сливать на Форексе? Инвестируй в реальные проекты! На правах рекламы

Самые лучшие бонусы в казино. Подарки на день рожденья! __________________ Ответить Войдите , чтобы оставить комментарий. Сегодня, 16:30 Сегодня, 16:30 Опции темы Версия для печати Отправить по электронной почте

Быстрый переход

Мой кабинет Личные сообщения Подписки Кто на форуме Поиск по форуму Главная страница форума Форум инвесторов Новости в мире финансов и инвестиций Горячие новости Инвестирование для начинающих Куда инвестировать деньги Литература Стратегии инвестирования Доверительное управление ПИФы, ОФБУ, НПФ Управляющие компании Частные трейдеры Архив: Доверительное управление Инвестирование в фондовый рынок Российские эмитенты Иностранные эмитенты Фьючерсы, опционы, векселя и облигации Товарно-сырьевой рынок Каталог Брокеров Список проблемных компаний Краудфандинговая платформа СтартапУМ - StartupUM.ru Обсуждение работы площадки Проекты-претенденты Одобренные проекты Архив: Краудфандинговая платформа StartupUM Инвестирование в стартапы Биржа долей ShareInStock.com Список инвесторов Сайтостроение Игры, видео и развлечения Оффлайн бизнес Прочее по инвестированию в стартапы Стартап-песочница Проблемные проекты Проекты от Avangardman'а Архив: Инвестирование в стартапы Прочие виды инвестиций Недвижимость Инвестиции в искусство Инвестомания - теория и практика инвестирования Стратегия успеха Психология успеха Планирование Распределение средств Предпринимательство и собственный бизнес Истории успеха Истории успеха знаменитостей Истории бизнес-леди MMGP Интервью Конкурсы: Стратегия успеха Форум о банках и страховании Новости в банковской сфере и страховании Банковский форум Банки прочих стран Кредитные и дебетовые карты Финансовый кризис Банки России Список проблемных банков России Банки Украины Список проблемных банков Украины Страхование (накопительные программы) Страховые компании Форум о платежных системах Новости платежных систем Электронные платежные системы WebMoney Perfect Money Яндекс-Деньги Qiwi PayPal OKPAY Другие платежки RBK Money Payza (AlertPay) Skrill (MoneyBookers) SolidTrustPay Проблемные платежки LiqPay (ЛикПей) Архив: Другие электронные платежные системы E-Gold Liberty Reserve Биллинги Криптовалюты (Bitcoin, Ethereum, Litecoin и др.) Новости криптовалют Биржи криптовалют Конкурсы: Криптовалюты Bitcoin Ethereum Новые и перспективные криптовалюты ICO Другие криптовалюты Майнинг (mining) Заработок Криптовалют Краны Проблемные сервисы Архив: Криптовалюта Обмен электронных валют Обменники валюты Ввод и Вывод валюты Сомнительные предложения Сомнительные обменники валюты Ввод и Вывод валюты Проблемные обменники Архив: Обмен электронных валют Форум о Forex Forex: общий форум Конкурсы от MMGP Психология трейдинга Конкурсы от ДЦ и частных спонсоров Торговля трейдеров форума Архив Forex: форум для начинающих Литература Forex Видео-уроки Общие вопросы работы Брокеров Каталог Брокеров на Форекс Компании без лицензии Претензии к компаниям Претензии к компаниям MMCIS и Mill Trade Претензии к компании Телетрейд Архив: Претензии к компаниям Претензии к компании Пантеон Финанс Претензии к компании Forex Trend Проблемные брокеры Инвестирование в ПАММ-счета Молодые ПАММ-счета Системы копирования ПАММ портфели ПАММ площадки ПАММ рейтинги Структурированные ПАММ-продукты Вопросы и ответы: инвестирование в ПАММ-счета Частные консультации Архив: Инвестирование в ПАММ-счета Аналитика Аналитика от компаний Аналитика от частных трейдеров Торговые стратегии Торговые сигналы Обучение/Продажа торговых систем Программное обеспечение Индикаторы на Форексе Программирование на языке MQL (Meta Quotes Language) Бинарные опционы Брокеры бинарных опционов Черный список брокеров Сигналы бинарных опционов Форекс-блоги Закрытый клуб блогеров ArinaF Tanrad Актуальные экономические новости Обсуждение аналитических прогнозов Pankow Foxxxeremina JASumy Dana ODIN Тимон Ratatara VictorSamus Alexsey91 Популярные индикаторы для торговли. Видеообзоры Торговые системы для Бинарных опционов. Видеообзоры стратегий PIRANHAfx Практика торговли на рынке форекс Ruslan89 sunmistik Vasyaenergy kislov zaharik1404 Asal Klod Архив: Форекс-блоги Fil Fox AlexFilippov Vladimir Level Grebenshchikov Ян Аметистов Roman Moskvichev Ребейт сервисы и реферальные предложения Архив: Ребейт сервисы и реферальные предложения Форум о кредитах в интернете Онлайн кредит: общий форум Кредитные сервисы Прием лимитов доверия Частные заемщики Кредитная история Архив: Прием лимитов доверия Конкурсы на приём лимита доверия Частные кредиторы Кредитные мониторинги Микрофинансовые организации МФО Проблемные и закрытые МФО Сервисы подбора МФО Форум о ставках на спорт Букмекерство: общий форум Конкурсы по ставкам на спорт Конкурсы по ставкам на спорт от форумчан Архив: Конкурсы по ставкам на спорт Спорт-Чат Букмекерские конторы и биржи ставок Вопросы о БК Вопросы о биржах ставок Тотализаторы Архив: Букмекерские конторы и биржи ставок Стратегии и прогнозы Прогнозы от пользователей Ставки на киберспорт Архив: Прогнозы от пользователей Барахолка Системы и стратегии Прогнозы Спортивные ПАММ-счета ПАММ портфели Вопросы и ответы Архив Форум о бизнесе в интернете Свой интернет бизнес: общий форум Инфо-бизнес Электронная коммерция Биллинги Финансовый сервис Интервью успешных людей Бизнес-Литература Юридические вопросы Копирайтинг Купить/Продать/Обменять Бесплатное Webmoney Ссылки Сайты Домены Регистрация доменов Тексты Шаблоны Аккаунты/Базы/Ваучеры Скрипты/Программы ICQ номера Инфопродукты, курсы и методы заработка Прочее Форум вебмастеров Сайтостроение: общий форум Доменные имена Оценка доменов Купить/продать/зарегистрировать домен HTML & Веб-Дизайн Оценка сайта! Архив победителей Веб-программирование Блогосфера Конкурсы Дайджест блогосферы Заработок на блоге Интервью с блоггерами Оценка блога! Блоги о заработке Сайт & Серверное администрирование Web Хостинг Маркетинг: общий форум Вопросы по маркетингу от новичков Поисковая оптимизация Сервисы и программы Контекстная реклама Яндекс.Директ Google Adsense/Adwords Бегун Прочие брокеры Социальные сети Линкостроение Биржи ссылок Купить/Продать/Обменять ссылки Регистрация в каталогах Форум фрилансеров Фриланс: общий форум Поиск работы/подбор персонала/сервисы Разработка сайтов Дизайн Программирование Маркетинг & Поисковая оптимизация Регистрация в каталогах/соц.закладках Тексты & Переводы Траффик Web Хостинг Разовые действия Конкурсы для фрилансеров Другая работа/сервис Корпоративные форумы BetOnMoney.com ОО АИ 'Профит' (Profita.org) PrivateFX.com PasProfit.ru Solvena.ru Форум о псевдоинвестициях HyipMe.com Псевдоинвестиции: общий форум Конкурсы для HYIP инвесторов Конкурсы от форумчан Завершенные конкурсы Покупка, продажа, разработка хайпов (HYIP) Архив HYIP до 15% в месяц HYIP до 15% в месяц под вопросом HYIP от 16% до 60% в месяц HYIP от 16% до 60% в месяц под вопросом HYIP от 61% в месяц HYIP от 61% в месяц под вопросом МЛМ-игры Мусорные МЛМ-проекты Экономические игры Мусорные экономические игры Список проблемных/неактивных/закрытых программ: псевдоинвестиции Архив: Список проблемных/неактивных/закрытых программ Arts-Trend.com Обсуждение Реферальные и страховые предложения Страхование Предложения от страховщиков, не прошедших проверку СБ форума HYIP Мониторинги Архив: Реферальные и страховые предложения Форум о прочих видах заработка в интернете Заработок в интернете: общий форум Вопросы от новичков Дневник манимейкера Архив: Дневник манимейкера Сетевой маркетинг - MLM Партнерские программы Каталог партнерских программ Финансы Траффик/Ссылки Dating Фарма Хостинг Игры/Казино Другие партнерки Архив: Каталог партнерских программ Прочие виды заработка Shareholder.ru - интернет биржа Вопросы и ответы: интернет-биржа Shareholder.ru Архив: Интернет-биржи Сомнительные прочие виды заработка Список проблемных/неактивных/закрытых программ О сайте и форуме MMGP Live Общий раздел Архив: Общий раздел Наши конкурсы и акции Игра 'Демотивируй меня' Конкурс копирайтеров Завершенные конкурсы Наши опросы Эксперты форума Вопросы и предложения Работа на форуме Архив рассылки Разное Новости технологий и интернета Знакомства и встречи Россияне Українці Беларусы Қазақтар Other countries Медиа портал Инвестирование: обсуждение видео Инвестирование в ПАММ счета: обсуждение видео Стартапы: обсуждение видео Forex: обсуждение видео Финансы: обсуждение видео Кредиты: обсуждение видео Беттинг: обсуждение видео Сайтостроительство: обсуждение видео Бизнес в интернете Фриланс: обсуждение видео Психология успеха: обсуждение видео Личный рост: обсуждение видео Другие виды заработка Разное: Медиа портал Покупки в интернете Заработал – Потрать! Хочу купить Интернет-магазины Интернет-аукционы Посредники Халява Список интернет мошенников Черный список обменников Черный список сервисов криптовалют Черный список брокеров Черный список ребейт-сервисов и реферальных предложений Черный список должников Долговые обязательства и страхование Для клонов, пиарщиков и пейдпостеров Самое разное Архив Курилка Поздравления Игры Игры на форуме Кино/Музыка Юмор Политика и экономика Экономические преступления Здоровье и спорт Спорт-чат Авто Софт Компьютерная безопасность Непознанное Путешествия Похожие темы Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение Реальные способы заработка в Интернете Alexey Lebedev Заработок в интернете: общий форум 43 Вчера 13:04 Реальные способы заработка на бирже Форекс LSasha Forex: форум для начинающих 94 13.08.2015 21:27 СРОЧНО! Нужно чуть-чуть поспамить форумы. $$$ Modul_Z Список проблемных/неактивных/закрытых программ 7 20.06.2008 03:06



Случайные темы Приватизация госпредприятий в Украине От SwaNn в разделе «Новости в мире финансов и инвестиций» Сорос проведет встречу с народными депутатами Украины От CashToday в разделе «Политика и экономика» Новым первым зампредом ЦБ стал Дмитрий Тулин От VictorSamus в разделе «Новости в банковской сфере и страховании» UniqueFound-uniquefound.com От RusSpy в разделе «Архив: Список проблемных/неактивных/закрытых программ» Требуется 51$ От allmonitors в разделе «Архив: Прием лимитов доверия» Тунис захотел вступить в Таможенный союз От Faint в разделе «Новости в мире финансов и инвестиций»

MMGP.Ru 18+

Мобильная версия

Карта сайта

Помощь

Наверх ↑

