Блэкджек на Вулкане или реальные способы чуть заработать

Предлагаю Вам рассказать об азартной игре Блэкджек на примере онлайн казино Вулкан - так как именно тут для себя открыл способы дополнительного дохода.
Имею ввиду LIVE-блекджек, так как мы играем не с компьютером, а с реальными крупье
Задача игры:
Цель игры состоит в том, чтобы переиграть дилера. У кого сумма карт ближе к 21, тот и выигрывает. Вы также можете выиграть если у дилера будет более 21 очка (перебор). Но будьте осторожны, если у вас будет перебор - вы автоматически проиграете.
Как играть?
После загрузки игры вы должны выбрать место за столом щёлкнув на любом свободном боксе.
Для того чтоб сделать ставку, выберете нужную фишку и после нажмите на ваше место за столом.
Если раздача уже идёт, вам нужно подождать завершения раунда и лишь после этого вы сможете играть.
С началом игры игрокам будет роздано по две карты лицом вверх (обе карты открыты), дилер так же получит пару карт, но одна из карт будет рубашкой вниз (одна карта закрыта).
Правила игры
Значение карт:
для всех карт используется их номинальная стоимость за исключением карт с картинками: валет король и дама, у которых значение 10, а также туз, номинал которого может быть как 11 так и 1 в зависимости от того, что выгоднее игроку. Если первые две розданные карты вам дают 21 например туз + 10, то у вас блэкджэк и выплачиваемый выигрыш составляет 3 к 2 на первоначальную ставку игрока. (т.е. вы получите не в 2 раза больше чем ставили, а в 2,5 раза) Остальные выигрыши выплачиваются 1 к 1 (в 2 раза больше ставки). Игроки играют по очереди в зависимости от места. Ход всегда начинается с игрока сидящего справа. Когда подойдёт ваша очередь, вам будет предоставлены несколько вариантов:
Вы можете не предпринимать никаких действий, и остаться с теми же картами на руках.
Вы можете взять ещё одну карту, чтобы попытаться увеличить сумму ваших карт и приблизиться к 21. Эта опция может быть использована несколько раз.
Вы можете удвоить сумму ставки, которую вы поставили, но будет роздана только одна дополнительная карта.
Если первые две карты имеют одинаковое значение, можно сделать сплит удвоив свою ставку и получить ещё две карты. Фактически, это даст вам еще одну руку с картами.
Примечание: Если вы сделали сплит тузов, то вы получите только по одной карте на руку и не сможете попросить дополнительные карты. Если к тузу после сплита выпадет 10 (валет, дама или король) - то это не будет считаться блекджеком с увеличенным выигрышем. (выигрыш можно получить в 2 раза больший). Также вы не сможете сделать дополнительный сплит.
Если открытая дилером карта окажется тузом
, всем игрокам , за исключением тех у кого Блэк Джек, предлагается следующее :
'Ставка страхования - Эта ставка составляет половину ставки игрока в том случае, если у дилера выпадает Блэкджек вам вернут сумму страховки и сумму ставки. Если у дилера нет Блэкджекa ставка проигрывает, а игроки продолжат играть в обычном режиме '
' Сдаться - Игрок получает половину стоимости ставки назад, не играя дальше ' .
Вы можете не предпринимать никаких действий и остаться с теми же картами на руках.
После того как все игроки сделали свои ходы, дилер переворачивает карту которая лежит рубашкой вверх. Если значение карт меньше 16, то дилер должен взять ещё одну карту. Дилер будет продолжать брать карты пока значение карт не будет между 17 и 21. Все игроки с суммой карт ближе к 21 чем дилер выигрывают. Если игрок имеет тоже значение что и дилер то игра сыграла в ничью и игрок получит свою ставку обратно. Если у дилера перебор, то все игроки получают выигрыш если у игрока до этого не было перебора.
Тактика игры:
для того, чтобы проще было ориентироваться какие действия предпринять, разработана таблица:
Как заработать?
При нормальной игре шансы выиграть в блэкджек даже выше, чем угадать красное или черное в рулетку...(отдача 99,5% в рулетке же 97,3%) Именно поэтому я и рекомендую обратить внимание этот вид игры.
И тут кстати очень хорошо работает... система мартингейла !
и дело не только в том, что шанс победы выше чем в рулетке, но и в том, что Вам периодически выпадает блекджек и вы получаете не в 2, а в 2,5 раза больше- так как на больших рисках так же приходит большой выигрыш (а не первичный- маленький)
например рулетка:
ставка 1000 -проигрыш
ставка 2000 -проигрыш
ставка 4000 -выигрыш итого вы в плюсе на 1000 рублей
в блекджеке вариант:
ставка 1000 -проигрыш
ставка 2000 -проигрыш
ставка 4000 -блэкджек итого вы в плюсе на 3000 рублей
Почему именно Вулкан?
Выбрал это казино из-за долгих лет работы (сам на нем уже 6-ой год) и стабильных выплат- выводят правда долговато (до 2х дней) и лимит на ежедневную выплату 14 тыс. (тем кто выиграет например 140тыс -выплачивать будут 10 дней по 14 тысяч) но это скорее минусы данного клуба.
А теперь плюсы:
-бонусы на депозиты до 125% (это основное преимущество, которое оборачивает выигрышем даже проигранные ставки в блэкджек) и использую эти бонусы как второй шанс...
-ежегодный бонус на день рождения, который зависит от суммы ваших депозитов за все время игры в казино! (даже если играли в далеком 2010 году- то все эти годы на день рожденья вас будет ждать денежный подарок)
-фриспины
Тактики ведущие к победам:
1. Тактика начинающего
Делаем по 1 депозиту каждый день в течении 5 дней- тут я рекомендую играть в рулетку
1-ый день
депозит 501 руб (важно всегда пополнять на 1 рубль больше, чем будет ваша ставка в рулетке- так бонусы начисленные на депозит не сгорят после обнуления основного баланса)
Бонус 100% итого на счете 501 рубль реальный и 501 бонусный...
играем в рулетку и ставим на линии по 250 рублей (выбирая 2 из 3 линий)
шанс выиграть 65% и остаться с 750 рублями - это минимальная сумма выплаты- их спокойно выводим (важно: один рубль надо сделать ставку в любом из автоматов-так вы активируете фриспины после 5 дней игры подряд, и откручивать этот рубль ставки после каждой победы в течении первых 5 дней)- вы заработали 250 руб за 5 минут
если проиграли - у вас останутся бонусные деньги -идем в игровые автоматы и играем (отыграть бонус тут не реально), а вот снять то, что выиграете сверху бонусного баланса вполне реально!
2-ой день
депозит 1001 руб бонус дадут 125%
идем в рулетку и ставим 1000 руб на черное или красное...
Снимаем выигрыш в случае удачи (тут мы даже получим доход если проиграли в 1-ый день)
В случае если проиграли снова тратим бонусы
3-ий день
депозит 1501 руб -бонус 100%
снова красное или черное на всю сумму - в случае победы вы вернули себе все, что потратили в первые дни, а если проиграли то играем на бонусы
4-ый день
депозит выбираем в зависимости от того, сколько выйграли или проиграли в предыдущие дни, но минимум 1501 руб - бонус 125%
и действуем уже по привычной схеме
5-ый день
депозит от 2001 рубля получаем бонус 100% и схема привычная
Но мы уже играем 5 дней подряд и получаем еще бонус в виде фриспинов! Активируем его после выставления заявки на выплату, либо после проигрыша всего баланса (чтобы он не прибавлялся к текущим бонусам, а шел отдельно) - давай дополнительный хороший шанс выиграть.
Обратите внимание что свои контактные данные желательно заполнить корректно- на емайл и телефон приходят иногда отличные предложения, и вам могут подарить не только бонус, но и фриспины, даже если просто зайдете на сайт по ссылке из письма.
Так же обязательно заполните дату рождения (могут запросить скрин паспорта) - так как выполнив 5 дневный цикл вы уже станете, не только бронзовым, но и серебряным игроком, а значит будете получать подарок на день рожденья ежегодно!
2. Тактика профи
так как хорошие бонусы в 100% и более действуют только первые 8 дней, а потом бонус 30% при пополнениях от 5000руб, то я пополняю на 9001 рубль для игры в блэкджек и играю 5 дней подряд чтобы получить еще и фриспины
ставлю по Мартингейлу 1000р -2500р- 5500р...
наигрываю 5 тысяч и вывожу (помним про ограничение в 14тыс в день на выплаты) а рубль откручиваю в автомате чтобы получить фриспины потом
если проигрываю -играю на бонусные (их дают 2700руб) выигрыш вывожу...
если проигрываю, то либо в этот день больше не играю, либо пополняю счет на 10001 рубль чтобы сделать одну ставку в 10тыс рублей -так мы все возвращаем, либо проигрываем и играем на бонусы...
Так 5 дней подряд- а после 5-го дня играем еще и фриспины
Чаще моя картина выглядит так:
1-ый день +5тыс
2-ой день +5тыс
3 ий день -9тыс
4-ый день +5тыс
5-ый день +5 тыс
фриспины +1тыс
итого за 5 дневный цикл получаю примерно 12 тысяч - потом отдыхаю, так как каждый день играть не выдержат нервы...
И еще: у данного клуба три игровых сайта:
Вулкан
Джекпот
Миллион
рекомендую зарегистрироваться на всех трех, но не сразу а через 8 дней, как на одном заканчивается предложение для новичков, регистрируемся на другом и т.д.
Это разрешено -у меня три аккаунта, и я получаю три подарка на день рожденья! И бесплатные предложения получаю так же на 3 сайтах сразу...
Так как сумма подарков на ДР зависит от депозитов, то чем больше вы пополняли счет, тем больше получаете...
я получаю подарок максимального уровня в 25тыс рублей, на вулкане и джекпоте, а вот на миллионе пока 10тыс, так как на нем почти не играл