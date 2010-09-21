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Китайское приложение Meitu уличили в сборе персональных данных

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Старый Сегодня, 16:15
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Китайское приложение Meitu уличили в сборе персональных данных
Приложение собирает «странную» информацию, которая необязательна для его работы.


Специалисты по кибербезопасности заподозрили популярный китайский мобильный редактор Meitu в сборе персональных данных пользователей, а его разработчика - в торговле информацией, сообщает Wired.

Помимо разрешения на использование стандартных для фоторедактора функций: камеры, памяти телефона и интернет-подключения, приложение получает доступ к информации о других запущенных программах, местоположении, данным о звонках и идентификаторе устройства, сведениям о Wi-Fi- подключении, истории устройства и приложений и пр. Версия Meitu для iOS проверяет, услугами какого мобильного оператора пользуется владелец устройства, а также подвергалась ли операционная система взлому.

Цитата:
«Многие приложения собирают информацию, однако их производителями являются хорошо известные компании, которым мы уже доверяли наши данные. Meitu - иностранная компания и они собирают очень странные данные, которые не обязательно нужны для работы приложения», -
отметил эксперт компании Vectra Networks Грег Линарес (Greg Linares).

Специалист в области кибербезопасности Джонатан Здзиарски (Jonathan Zdziarski) согласен с коллегой. По его словам, код приложения - по большей части «просто мусор». Специалист также обратил внимание на большое количество разнообразной встроенной аналитики и модулей для отслеживания рекламы.

Цитата:
«Я насчитал как минимум полдюжины таких модулей. Обычно вам не нужно столько, если вы не торгуете информацией», -
говорит Здзиарски.

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