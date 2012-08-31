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Ученые придумали общий язык для роботов-иностранцев

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Старый Сегодня, 16:11
#1
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Ученые придумали общий язык для роботов-иностранцев

Первый универсальный язык для «общения» роботов-«иностранцев» на предприятиях создали специалисты из Перми.


Сегодня ни одно крупное современное производство не обходится без помощи промышленных роботов, которые широко применяются для сварки, перемещения изделий, обработки, окраски, сборки и т.д. Однако на российских предприятиях, по сравнению с мировым объемом использования роботов (он составляет более 1,3 млн единиц), работает всего 1 процент механических «работников». Связано это, по словам разработчиков новой программы, отчасти с тем, что у нас не хватает технологий для совмещения машин от разных производителей и с разными функциями. Они не могут взаимодействовать, поскольку у них нет единого языка для «общения». Чтобы «подружить» таких роботов, нужно было создать универсальный язык, типа языка международного общения.

Как сообщили «МК» разработчики, язык, придуманный новаторами, как раз служит этой цели. Он содержит единый алгоритм, который «поймет» любая машина, независимо от ее технических характеристик. Разработчики подготовили даже учебник для специалистов предприятий, в котором описаны основные элементы нового языка программирования, примеры использования и решения задач по программированию робототехники.
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Анна Чернобай на форуме  
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