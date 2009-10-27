Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
Общайся на MMGP виртуально, а зарабатывай реальные деньги!
Узнать больше
Присоединяйтесь к нашему инвестиционному форуму, на котором уже 398,772 пользователей. Чтобы получить доступ ко многим закрытым разделам и начать общение -  .
Иконка

Возня в геополитике ― инвестиции в Биткоин

Вход через:  
Все разделы прочитаны
Bitcoin Форум. Все о платежной системе Bitcoin.
При поддержке
Обмен валют, доставка наличных
Важная информация
Запущена 2-уровневая партнерка MMGP!
Стартовала бессрочная акция "Оплата за сообщения".
Уважаемый гость, стартовал новый этап конкурса "Путь к успеху" ($500) подробнее...
Открылся магазин MMGP
Ответить
 
Первый пост Опции темы
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 16:30
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Старый Сегодня, 15:49
#1
Профессионал
 
Имя: Анна
Пол: Женский
Адрес: Анапа
Инвестирую в: Свой бизнес
Регистрация: 31.08.2012
Сообщений: 1,254
Благодарностей: 501
КП: 0.393
Возня в геополитике ― инвестиции в Биткоин
Как предвещало множество экономистов, итальянский конституционный референдум 2016 года привел к хорошенькой встряске банковской системы страны. Акции итальянских банков резко упали после голосования. Все это происходит в то время, как инвесторы рассматривают Биткоин в качестве «свободной гавани». Более того, спрос на криптовалюту в Китае растет в геометрической прогрессии по мере девальвации юаня и экономической нестабильности КНР.

Многие экономики по всему миру переживают трудные времена. Итальянский референдум 4 декабря стал событием, которое изменило состав правительства. За реформой последовала отставка премьер-министра Маттео Ренци, которого заменил Паоло Джентилони. Но крупнейшей проблемой стала шаткая ситуация итальянских банковских систем и нависающая экономическая опасность. Акции третьего по величине банка Италии Monte Dei Paschi 23 декабря упали до годового минимума. В прошлую пятницу учреждение приостановило торги.

Если говорить о Китае, то аналитики считают, что отток капитала в стране будет повышаться по мере ежедневной девальвации юаня. Аналитик Needham & Company Спенсер Богарт сообщил, что «пока КНР все дальше усиливает контроль за капиталом в 2017 году, основное внимание будет сосредоточено на более известных и чаще используемых каналах для оттока капитала. […] В таком случае, все перейдут на другие каналы ― при подобном развитии событий Биткоин придет на выручку». Многие верят, что цена Биткоина растет в прямой корреляции с китайской экономикой.

Во время подобных экономических штормов инвесторы традиционно смотрят в сторону «свободных гаваней», прочих фиатных валют, золота и других товаров. В этом же году мировые инвесторы все больше слышали о преимуществах криптовалюты. Средства массовой информации высвечивали тот факт, что Биткоин превзошел практически любую фиатную валюту по всему миру, в том числе и драгоценные металлы.

«Классические спрос и предложение»


CNBC также отметили рост цен на Биткоин-валюту на фоне оттока китайского капитала. Видео-эпизод под названием «China gives Bitcoin a bid» показывает недавний всплеск интереса по поводу цифрового актива. Келли объясняет, каким образом электронная валюта достигла нового рубежа рыночной капитализации.

Цитата:
«Дело в том, что есть несколько фундаментальных вещей. Прежде всего, это как минимум классические спрос и предложение. У нас есть спрос, идущий со стороны Китая и Индии. Мы обсуждали девальвации в КНР и отток капитала оттуда же ― в прошлом месяце сумма составляла $50 млн. В подобной обстановке люди используют Биткоин как цифровое золото для сохранения ценности.»
Bitcoin: средство сохранения ценности 21 века


И пока страны по всему миру испытывают проблемы с денежно-кредитной системой центрального планирования, Биткоин потихоньку становится решением. Мировые инвесторы серьёзно побаиваются текущей ситуации с мировым банкингом и повышения мер жесткой экономии со стороны правительств. Сложно сохранять позитивный взгляд на вещи, когда старейший банк мира едва не рушится в Италии. Monte Dei Paschi ждет от правительства план по спасению, но это решение может еще сильнее пошатнуть рынки.

Биткоин, вероятно, продолжать популяризировать в качестве средства сохранения ценности и отличной «свободной гавани» в эти проблемные для экономики времена. Ничто не способно пошатнуть или закрыть сеть. Это дает криптовалюте дополнительную ценность. BTC остается полезным из-за «классических спроса и предложения» как одна из наиболее способных финансовых инноваций нашего времени.
__________________
На правах рекламы: Надоело сливать на Форексе? Инвестируй в реальные проекты!

Rich-and-Free-вклады застрахованы!|Новости хайп индустрии, рефбек выше на HyipStat.top|Инвестирую тут MONHYIP!|Bestinvestor.ru-Как получить прибыль?|Лучшие инвест идеи на 2017г|Кто пользуется Bitcoin нуженэтот сервис(!)|Максимальный Рефбэк На Рынке Инвестиций! RCB-5000%-HyipClub
Анна Чернобай на форуме  
Ответить
Войдите, чтобы оставить комментарий.
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 16:30
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Опции темы

Быстрый переход
Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Разговор о геополитике и России OrkOrElf Политика и экономика 742 06.10.2015 02:55
Платежная биткоин-платформа Paymium привлекла инвестиции на €1 млн Aliaksandre Новости криптовалют 0 04.09.2015 23:27
СК «ЛИМИТ» - возня из-за 15WMZ Иннокентий Безвариантов Архив: Список проблемных/неактивных/закрытых программ 3 27.10.2009 22:07

ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ

Случайные темы
Аватара нет
Три Богатыря прикольные короткометражки.
От daizel в разделе «Юмор»
Аватар Роман Центр
Итоги Чемпионата России по футболу-2008
От Роман Центр в разделе «Спорт-Чат»
Аватар Mega-Hyip
1stglobalinvestment - 1stglobalinvestment.com
От Mega-Hyip в разделе «Архив: Список проблемных/неактивных/закрытых программ»
Аватар Dimoni4e
EveryOption - everyoption.com
От Dimoni4e в разделе «Брокеры бинарных опционов»
Аватар tigr
Laode -www. laode.net
От tigr в разделе «Архив: Список проблемных/неактивных/закрытых программ»
Аватара нет
Onby Hyip - onbyhyip.com
От ken1482 в разделе «Архив: Список проблемных/неактивных/закрытых программ»
.     

 Наши конкурсы
  Оплата за сообщения
  Партнерка MMGP
  Бизнес-леди MMGP
  Мы ищем стартапы
  "Горячие новости"
  Путь к успеху
  Конкурс ПАММов
  Forex конкурсы
  Спорт конкурсы
  Покер турниры
  Крипто конкурсы
  Конкурс "Турбо КП"
  В соц. сетях
  Демотивируй меня
  Водная битва MMGP
  Оплата за статьи
  Оплата за новости
  Заработал? Потрать!
  Сделай MMGP лучше!
  HYIP конкурс

 Читайте нас
  Twitter
  Facebook
  ВКонтакте
  Google +
  Youtube