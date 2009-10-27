Анна Чернобай Профессионал

Имя: Анна Пол: Женский Адрес: Анапа Инвестирую в: Свой бизнес Регистрация: 31.08.2012 Сообщений: 1,254 Благодарностей: 501 КП: 0.393

Возня в геополитике ― инвестиции в Биткоин Как предвещало множество экономистов, итальянский конституционный референдум 2016 года привел к хорошенькой встряске банковской системы страны. Акции итальянских банков резко упали после голосования. Все это происходит в то время, как инвесторы рассматривают Биткоин в качестве «свободной гавани». Более того, спрос на криптовалюту в Китае растет в геометрической прогрессии по мере девальвации юаня и экономической нестабильности КНР.



Многие экономики по всему миру переживают трудные времена. Итальянский референдум 4 декабря стал событием, которое изменило состав правительства. За реформой последовала отставка премьер-министра Маттео Ренци, которого заменил Паоло Джентилони. Но крупнейшей проблемой стала шаткая ситуация итальянских банковских систем и нависающая экономическая опасность. Акции третьего по величине банка Италии Monte Dei Paschi 23 декабря упали до годового минимума. В прошлую пятницу учреждение приостановило торги.



Если говорить о Китае, то аналитики считают, что отток капитала в стране будет повышаться по мере ежедневной девальвации юаня. Аналитик Needham & Company Спенсер Богарт сообщил, что «пока КНР все дальше усиливает контроль за капиталом в 2017 году, основное внимание будет сосредоточено на более известных и чаще используемых каналах для оттока капитала. […] В таком случае, все перейдут на другие каналы ― при подобном развитии событий Биткоин придет на выручку». Многие верят, что цена Биткоина растет в прямой корреляции с китайской экономикой.



Во время подобных экономических штормов инвесторы традиционно смотрят в сторону «свободных гаваней», прочих фиатных валют, золота и других товаров. В этом же году мировые инвесторы все больше слышали о преимуществах криптовалюты. Средства массовой информации высвечивали тот факт, что Биткоин превзошел практически любую фиатную валюту по всему миру, в том числе и драгоценные металлы.



«Классические спрос и предложение»



CNBC также отметили рост цен на Биткоин-валюту на фоне оттока китайского капитала. Видео-эпизод под названием «China gives Bitcoin a bid» показывает недавний всплеск интереса по поводу цифрового актива. Келли объясняет, каким образом электронная валюта достигла нового рубежа рыночной капитализации.



Цитата: «Дело в том, что есть несколько фундаментальных вещей. Прежде всего, это как минимум классические спрос и предложение. У нас есть спрос, идущий со стороны Китая и Индии. Мы обсуждали девальвации в КНР и отток капитала оттуда же ― в прошлом месяце сумма составляла $50 млн. В подобной обстановке люди используют Биткоин как цифровое золото для сохранения ценности.» Bitcoin: средство сохранения ценности 21 века



И пока страны по всему миру испытывают проблемы с денежно-кредитной системой центрального планирования, Биткоин потихоньку становится решением. Мировые инвесторы серьёзно побаиваются текущей ситуации с мировым банкингом и повышения мер жесткой экономии со стороны правительств. Сложно сохранять позитивный взгляд на вещи, когда старейший банк мира едва не рушится в Италии. Monte Dei Paschi ждет от правительства план по спасению, но это решение может еще сильнее пошатнуть рынки.



Биткоин, вероятно, продолжать популяризировать в качестве средства сохранения ценности и отличной «свободной гавани» в эти проблемные для экономики времена. Ничто не способно пошатнуть или закрыть сеть. Это дает криптовалюте дополнительную ценность. BTC остается полезным из-за «классических спроса и предложения» как одна из наиболее способных финансовых инноваций нашего времени.



Источник Многие экономики по всему миру переживают трудные времена. Итальянский референдум 4 декабря стал событием, которое изменило состав правительства. За реформой последовала отставка премьер-министра Маттео Ренци, которого заменил Паоло Джентилони. Но крупнейшей проблемой стала шаткая ситуация итальянских банковских систем и нависающая экономическая опасность. Акции третьего по величине банка Италии Monte Dei Paschi 23 декабря упали до годового минимума. В прошлую пятницу учреждение приостановило торги.Если говорить о Китае, то аналитики считают, что отток капитала в стране будет повышаться по мере ежедневной девальвации юаня. Аналитик Needham & Company Спенсер Богарт сообщил, что «пока КНР все дальше усиливает контроль за капиталом в 2017 году, основное внимание будет сосредоточено на более известных и чаще используемых каналах для оттока капитала. […] В таком случае, все перейдут на другие каналы ― при подобном развитии событий Биткоин придет на выручку». Многие верят, что цена Биткоина растет в прямой корреляции с китайской экономикой.Во время подобных экономических штормов инвесторы традиционно смотрят в сторону «свободных гаваней», прочих фиатных валют, золота и других товаров. В этом же году мировые инвесторы все больше слышали о преимуществах криптовалюты. Средства массовой информации высвечивали тот факт, что Биткоин превзошел практически любую фиатную валюту по всему миру, в том числе и драгоценные металлы.CNBC также отметили рост цен на Биткоин-валюту на фоне оттока китайского капитала. Видео-эпизод под названием «China gives Bitcoin a bid» показывает недавний всплеск интереса по поводу цифрового актива. Келли объясняет, каким образом электронная валюта достигла нового рубежа рыночной капитализации.И пока страны по всему миру испытывают проблемы с денежно-кредитной системой центрального планирования, Биткоин потихоньку становится решением. Мировые инвесторы серьёзно побаиваются текущей ситуации с мировым банкингом и повышения мер жесткой экономии со стороны правительств. Сложно сохранять позитивный взгляд на вещи, когда старейший банк мира едва не рушится в Италии. Monte Dei Paschi ждет от правительства план по спасению, но это решение может еще сильнее пошатнуть рынки.Биткоин, вероятно, продолжать популяризировать в качестве средства сохранения ценности и отличной «свободной гавани» в эти проблемные для экономики времена. Ничто не способно пошатнуть или закрыть сеть. Это дает криптовалюте дополнительную ценность. BTC остается полезным из-за «классических спроса и предложения» как одна из наиболее способных финансовых инноваций нашего времени.

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