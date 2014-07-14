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Какие зарплаты сейчас платят в Германии

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Какие зарплаты сейчас платят в Германии


Каковы заработки людей проживающих в одной из самых богатых стран Европы, а именно в ФРГ?

Для начала нужно отметить, что с 1 января 2017 г. минимальный почасовой размер оплаты труда в ФРГ стал равен 8,84 Евро, а ранее был 8,50 Евро: - как видим здесь идёт рост, что несомненно немцев радует. Средняя зарплата в этой стране по данным за 2015 год достигла 3612 Евро - данных посвежее пока их ведомство "Destatis" предоставить не может.

В целом, чтобы понять, что, а сколько же реально получают в руки немцы, то для этого надо брать во внимание множество факторов. Но всё же общую картинку можно рассмотреть ниже.

К примеру, вышеуказанные 3612 Евро - это средняя зарплата до удержания налогов и соцотчислений, а чистыми в итоге выйдет в руки на 30-40% меньше. И в 2015 г. неженатый немец получал на свой счет от работодателя только чуть более 59% от начисленного номинала зарплаты, а немец с семьей и детьми - 68%. И по подсчетам Destatis, то где-то около 50% немцев, которые являются наемными работниками получают 2500 Евро чистыми в руки: - в пересчете на российские рубли это около 160 000 рублей в месяц.

Всего сейчас в Германии трудится почти 31 млн наемных работников, 11% из которых (3,4 млн человек) зарабатывают по 5000 и более Евро в месяц.

Впрочем, каждый четвертый наемный работник в Германии зарабатывает максимально 1600 Евро в месяц и особенно это чётко прослеживается на востоке Германии - на землях бывшей социалистической Германской Демократической Республики (ГДР). Там до сих пор до конца не могут преодолеть наследие социалистического прошлого, хотя ГДР пала уже как почти 27 лет тому назад, однако ж ситуация не из лучших: - старые крупные предприятия давно обанкротились, а новые производства создаются с трудом, поэтому люди соглашаются и на такую зарплату.

Как сообщается, то сейчас самые высокие зарплаты фиксируются в городах, где ведут свою деятельность такие автомобильные гиганты как Фольксваген и Ауди и в таких городах как Вольфсбург и Ингольштадт сотрудники этих предприятий получают чистыми в руки около 2800 Евро, а на предприятиях известного концерна БАСФ - около 2700 Евро и такие же деньги платят и на Сименсе.

Соответственно, в группу высокооплачиваемых работников в ФРГ входят автомобилестроители, машиностроители, работники химической промышленности, нефтяники, айтишники, а также банкиры и страховщики.

А в группу низкооплачиваемых входят работники отелей, кафе и ресторанов, сотрудники клиринговых компаний, а также мясной промышленности.

Стоит отметить, что выше рассматривались лишь зарплаты наемных сотрудников, которых повторим сейчас в ФРГ около 31 млн человек, а всего в этой стране по состоянию на 2016 г. было занято официальной трудовой деятельностью 43,8 млн.

Специально для mmgp.ru

https://text.ru/antiplagiat/588345eb9e612
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