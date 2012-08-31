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Новый биржевой биткойн-фонд ожидает регистрации

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Новый биржевой биткойн-фонд ожидает регистрации

20 января компания Grayscale Investments, являющаяся подразделением Digital Currency Group, объявила о том, что подала заявку для регистрации биржевого инвестиционного фонда Bitcoin Investment Trust, акции которого будут привязаны к биткойну.

Digital Currency Group принадлежит Барри Силберту, неоднократно инвестировавшему в биткоин- и блокчейн-стартапы по всему миру. Инвестиционная цель Bitcoin Investment trust — отражать реальные изменения стоимости биткойна, согласно индексу TradeBlock XBX. Первичное размещение акций, предположительно, произойдет на Нью-йоркской фондовой бирже, однако пока что заявление находится на рассмотрении у Комиссии по биржам и ценным бумагам США, где уже ожидают своей участи два других заявления на регистрацию биржевых биткойн-фондов: Winklevoss Bitcoin Trust братьев Уинклвосс и фонд SolidX.

Update: Всед за официальным сообщением о подаче заявки на регистрацию Bitcoin Investment Trust, в твиттере появилось сообщение о создании Ethereum Investment Trust, проект предложен той же компанией — Grayscale Investments.

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