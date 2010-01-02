|
Накопить на квартиру в Киеве можно за 65 лет
Купить собственное жилье – это цель большинства украинцев. Но приобрести его с украинскими зарплатами и колебанием курса доллара совсем не просто.
В Киеве однокомнатную квартиру можно купить за 25 тысяч долларов. Последние несколько лет рынок жилья стремительно падал. Цены на вторичном рынке закреплены в долларах, и после резкой девальвации жилье в гривневом эквиваленте резко подорожало. Упал спрос, и стоимость квартир пришлось снижать. Средняя зарплата в Киеве – 320 долларов. То есть для покупки «однушки» придется отдать 72 зарплаты. Если же откладывать ежемесячно «десятину» – квартирой можно обзавестись через 65 лет.
Самая дорогая столица на постсоветском пространстве – Москва. Здесь однокомнатная квартира может обойтись в 100 тысяч долларов. В прошлом году средние цены впервые за десять лет опустились ниже этой отметки, однако и сейчас столица России по уровню цен может посоревноваться с крупными европейскими городами.
В среднем москвичи зарабатывают 1100 долларов. Несмотря на то, что зарплаты в Москве в три раза выше Киева, украинцам купить недвижимость в столице проще. Для покупки однокомнатной квартиры придется собрать как минимум 90 столичных зарплат. Если откладывать по 10% от зарплаты, новоселье можно отпраздновать через 75 лет.
В Минске однокомнатная квартира может обойтись в 30 тысяч долларов. Рынок недвижимости за несколько лет значительно просел – жилье значительно подешевело. При этом средняя зарплата в столице Беларуси в прошлом году достигла 730 долларов. То есть для покупки «однушки» жителям Минска придется отложить всего 41 среднюю зарплату. Или 34 года откладывать десятую часть своей зарплаты.
В Бухаресте (Румыния) однокомнатная квартира может обойтись в 40 тысяч долларов. На это жителям столицы со средней зарплатой (700 долларов) придется оставаться без денег 57 месяцев. Сэкономить на квартиру удастся за 47 лет.
В Варшаве при средней зарплате 1200 долларов однокомнатная квартира стоит около 50 тысяч. То есть, жителю столицы Польши придется отложить 41 зарплату, или же 34 года откладывать десятую часть зарплаты.
По материалам Сегодня