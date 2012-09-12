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Хакеры взломали хакерский форум Darkode

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Старый Сегодня, 15:18
#1
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Имя: Сергей
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Хакеры взломали хакерский форум Darkode
В сети интернет хакеры взломали хакерский форум Darkode и похитили данные учетных записей пользователей, передает издание Motherboard.

Сообщается, что взломанный форум Darkode является копией ранее влиятельной в сообществе хакеров площадки, которую в 2015 году закрыли после расследования американского ФБР. В частности на старой версии форума хакеры обсуждали различные уязвимости и вредоносные программы.

Также сообщается, что хакеры похитили данные учетных записей пользователей форума. По некоторым данным, пользователи могли быть вовлечены в незаконную деятельность.

По материалам РБК-Украина
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moskva на форуме  
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