|
Хакеры взломали хакерский форум Darkode
В сети интернет хакеры взломали хакерский форум Darkode и похитили данные учетных записей пользователей, передает издание Motherboard.
Сообщается, что взломанный форум Darkode является копией ранее влиятельной в сообществе хакеров площадки, которую в 2015 году закрыли после расследования американского ФБР. В частности на старой версии форума хакеры обсуждали различные уязвимости и вредоносные программы.
Также сообщается, что хакеры похитили данные учетных записей пользователей форума. По некоторым данным, пользователи могли быть вовлечены в незаконную деятельность.
По материалам РБК-Украина