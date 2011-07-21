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IPhone X: скоро появится новый смартфон Apple с "обернутым" вокруг корпуса экраном

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IPhone X: скоро появится новый смартфон Apple с "обернутым" вокруг корпуса экраном
Компания Apple в 2017 году выпустит три новых версии смартфона iPhone: 4,7- и 5,5-дюймовые модели, которые сменят iPhone 7 и iPhone 7 Plus, а также модель iPhone X, “обернутый” экраном.

О планах Apple рассказал аналитик компании Cowen and Company Тимоти Аркари, который сослался на источники среди поставщиков Apple. Модель iPhone X получит 5,8-дюймовый OLED-дисплей, который будет идти от края до края.

«Обернутый» (wraparound) экран, как ожидается, будет «фиксированным и гибким». Гарнитура, камера для селфи и видеосвязи FaceTime и сканер отпечатков пальцев Touch ID, по предположениям экспертов, будут встроены в OLED-экран нового смартфона.

Apple также добавит в модель сканер радужной оболочки глаза и лазерный сенсор для поддержки управления жестами. Также смартфон будет поддерживать беспроводную зарядку.

По материалам Украинские Новости
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