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"Нафтогаз Украины" в 2016 г. импортировал газ на $1,6 млрд

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Старый Сегодня, 14:48
#1
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Имя: Сергей
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"Нафтогаз Украины" в 2016 г. импортировал газ на $1,6 млрд
НАК “Нафтогаз Украины” в 2016 году импортировал природный газ на сумму $1,6 млрд, сообщил главный коммерческий директор госхолдинга Юрий Витренко.

“Газпром” хочет получить от “Нафтогаза” за газ в 2016 году $5,3 млрд (согласно условию “бери или плати” – Ред.). А мы заплатили за весь газ из Европы (а мы в 2016 году импортировали газ только из Европы) – $1,6 млрд. То есть на газ из Европы мы израсходовали в три раза меньше, чем могли бы потратить на газпромовский газ!”, – написал он на своей странице в Фейсбук.

По оценке Ю.Витренко, в случае покупки НАК газа у российской компании, согласно оспариваемым в Стокгольмском арбитраже условиям контракта от 2009 года, ВВП Украины в 2016 году не увеличился бы на 1,5%, а упал бы на 2,5%.

“О девальвации гривни, дефиците госбюджета можете додумать сами. Вот реальный результат наших действий. В частности, того, что мы создали возможности получения необходимых объемов импортируемого газа из Европы”, – отметил он.

Как сообщалось, Украина не импортирует природный газ по контракту с ПАО “Газпром” на протяжении почти 14 месяцев, закупая ресурс исключительно на своей западной границе.

Украина в 2016 году сократила импорт природного газа на 32,7% (на 5 млрд 375,6 млн куб. м) по сравнению с 2015 годом – до 11 млрд 78,4 млн куб. м.

Согласно отчету НАК, обнародованному в октябре 2016 года, общие требования “Нафтогаза Украины” к российскому “Газпрому” в рамках тяжбы в Стокгольмском арбитраже по состоянию на 31 июля 2016 года составили $28,3 млрд. Из них по контракту на поставку газа – $18,1 млрд, в частности, $14,2 млрд относится к вопросу цен на газ, закупленный Украиной в период с 20 мая 2011 года по октябрь 2015 года. В свою очередь, требования по транзитному контракту составили $10,2 млрд.

По материалам Интерфакс-Украина
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moskva на форуме  
Старый Сегодня, 14:58
#2
Интересующийся
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: Другое
Регистрация: 20.01.2017
Сообщений: 4
Поблагодарили: 1 раз
КП: 0.000
Re: "Нафтогаз Украины" в 2016 г. импортировал газ на $1,6 млрд
Газовая сфера, самая непрозрачная сфера. Честно, ничего не понял из их отчетности. Условия задачи: продали на 1.6 млд. долларов, а должны 5.3 млд. долларов. Вопрос: У каких чиновников в кармане осел остаток?


Цитата:
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Ю.Витренко
Ю. Витренко, это сын одиозного политика Натальи Витренко. Которая была за Януковича и ассоциацию с Россией. Политики люди без принципов, ради тридцати серебренников готовы на ходу перекрасится.
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