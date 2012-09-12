|
Штат Нью-Йорк потратит $360 млн на возобновляемую энергию
Губернатор Нью-Йорка Эндрю Куомо объявил, что направит $360 миллионов на финансирование 11 крупномасштабных проектов по использованию источников возобновляемой энергии.
Губернатор Куомо собирается к 2030 году построить в нескольких милях от побережья штата ветряные турбины мощностью 2,4 ГВт. Первым проектом станет Саут-Форк, энергии которого хватит на 50 000 домов этого полуострова. Однако, Куомо этим не ограничился. Еще $360 миллионов он намерен направить на развитие 11 энергетических проектов штата, в том числе на две ветряные станции, одну солнечную ферму, семь гидростанций и на программу разработки солнечных элементов.
Эти $360 миллионов инвестиций станут частью общей суммы в $1 миллиард, который власти штата совместно с частным сектором вкладывают в проекты новой энергетики. Предполагается, что их реализация позволит питать чистой энергией более 110 тысяч домов и сократить эмиссию углерода более чем на 420 000 тонн — столько же за год выбрасывают в атмосферу 88 000 автомобилей. Крупнейшие из этих 11 проектов: солнечная станция Hecate Energy Green County (50 МВт), а также ветряные станции Number Three Wind Farm (105,8 МВт) и Eight Point Wind Energy Center (101,2 МВт).
«Крупномасштабные возобновляемые источники энергии — критически важный компонент достижения стоящих перед губернатором Куомо и перед всеми Соединенными Штатами целей — 50% возобновляемой энергии к 2030 году и сокращение эмиссии парниковых газов на 40% к тому же сроку, — говорит Джон Родес, президент NYSERDA, управления по энергетике штата Нью-Йорк. — Эти проекты будут развивать возобновляемые источники, агрессивно сокращать вредные выбросы и сделают энергию более доступной для ньюйоркцев», пишет CleanTechnica.
По материалам hightech.fm