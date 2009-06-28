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Продам отличный пакет стратегий(Донжи, ВангаBet, Профит, Теннис 40х40 и т.д)
Лайв Провит — стратегия ставок на футбольные матчи в режиме онлайн. Даёт весьма хорошие результаты.
Доньжи — эта стратегия основана на сериях матчей, тоже имеет довольно хорошие результаты. Разработчик данной стратегии — итальянский футбольный эксперт Густаво Доньжи.
Ванга Бет — автоматическое определение исхода матча на построении волнового анализа, который включает в себя важные показатели, такие как счёт, тоталы, вероятность забитого гола, исход. На основании этих показателей, предоставлена возможность сделать верную ставку, вероятность которой более 80%.
За весь пакет стратегий 5000 руб.