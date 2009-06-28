Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
ХАЛЯВА - реклама на MMGP теперь и за поинты!
Узнать больше
Присоединяйтесь к нашему инвестиционному форуму, на котором уже 398,767 пользователей. Чтобы получить доступ ко многим закрытым разделам и начать общение -  .
Иконка

Продам отличный пакет стратегий(Донжи, ВангаBet, Профит, Теннис 40х40 и т.д)

Вход через:  
Все разделы прочитаны
Покупка/продажа систем.
Важная информация
Запущена 2-уровневая партнерка MMGP!
Стартовала бессрочная акция "Оплата за сообщения".
Уважаемый гость, стартовал новый этап конкурса "Путь к успеху" ($500) подробнее...
Открылся магазин MMGP
Регулярные конкурсы для любителей спорта находятся здесь!
Ответить
 
Первый пост Опции темы
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 14:59
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Старый Сегодня, 14:28
#1
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: Ставки на спорт
Регистрация: 21.01.2017
Сообщений: 1
Благодарностей: 0
КП: 0.000
Продам отличный пакет стратегий(Донжи, ВангаBet, Профит, Теннис 40х40 и т.д)
Лайв Провит — стратегия ставок на футбольные матчи в режиме онлайн. Даёт весьма хорошие результаты.

Доньжи — эта стратегия основана на сериях матчей, тоже имеет довольно хорошие результаты. Разработчик данной стратегии — итальянский футбольный эксперт Густаво Доньжи.

Ванга Бет — автоматическое определение исхода матча на построении волнового анализа, который включает в себя важные показатели, такие как счёт, тоталы, вероятность забитого гола, исход. На основании этих показателей, предоставлена возможность сделать верную ставку, вероятность которой более 80%.
За весь пакет стратегий 5000 руб.
__________________
На правах рекламы: Надоело сливать на Форексе? Инвестируй в реальные проекты!

Баннер: {{ slide.title }}
hmelyanin83 на форуме  
Ответить
Войдите, чтобы оставить комментарий.
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 14:59
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Опции темы

Быстрый переход
Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Продам Продам стратегий на спорт!! Agitosic Прочее 0 12.09.2016 13:45
Теннис. Прогнозы на теннис. Ставки на теннис. Сайты прогнозов на теннис. atomik Прогнозы 6 14.01.2015 19:24
Продам бизнесс пакет! funlexx Прочее 3 28.06.2009 17:09

ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ

Случайные темы
Аватар A Nurs
BuxStore.com
От A Nurs в разделе «Список проблемных/неактивных/закрытых программ»
Аватара нет
Рерайтер на постоянку
От steins в разделе «Сайтостроение: общий форум»
Аватара нет
Пользуетесь ли вы купонаторами?
От Анастасия21 в разделе «Курилка»
Аватар TenDemon
Курс юаня понижен до 6,5 за доллар
От TenDemon в разделе «Новости в мире финансов и инвестиций»
Аватара нет
Ищу инвестора/кредитора на покупку действующего оператора связи(Интернет провайдер))
От fastnet в разделе «Архив: Инвестирование в стартапы»
Аватара нет
Закон о пирамидах
От Петро 73 в разделе «Юридические вопросы»
.     

 Наши конкурсы
  Оплата за сообщения
  Партнерка MMGP
  Бизнес-леди MMGP
  Мы ищем стартапы
  "Горячие новости"
  Путь к успеху
  Конкурс ПАММов
  Forex конкурсы
  Спорт конкурсы
  Покер турниры
  Крипто конкурсы
  Конкурс "Турбо КП"
  В соц. сетях
  Демотивируй меня
  Водная битва MMGP
  Оплата за статьи
  Оплата за новости
  Заработал? Потрать!
  Сделай MMGP лучше!
  HYIP конкурс

 Читайте нас
  Twitter
  Facebook
  ВКонтакте
  Google +
  Youtube