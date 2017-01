alienwolf Топ Мастер

Пол: Мужской Инвестирую в: Другое Регистрация: 28.10.2011 Сообщений: 6,627 Благодарностей: 3,939 КП: 0.047

ROI TOP - roitop.me Данная ТЕМА открыта для ознакомления и не является призывом к инвестированию.



Старт:16.01.2017

ROI TOP



https://roitop.me/images/728banner.gif О проекте:

Цитата: Энергии державы современного мира. Важно, как мы живем, работаем и двигаться сегодня. В Roi Top Limited мы работаем, чтобы помочь миру переход к более чистой энергии. Энергия, что сила воли наших автомобилей, грузовых автомобилей и домов при одновременном снижении выбросов парниковых газов и защиты окружающей среды. Именно поэтому мы привержены коммерчески жизнеспособных инвестиций в биоэнергетике и других возобновляемых источников энергии. В один раз эко недружелюбный мире инвестирования сейчас становится популярной тенденцией, чтобы пойти зеленый и прыгать на зеленый инвестиции победившей. Сделать правильный, зеленые инвестиции движется теперь, возможно, вы «видеть зеленый» в ближайшем будущем. Планы:

Цитата: BEST Hourlyl Plan - 200% After 1 hour + principal. (only available for 20 investor. Available : 11 Unit. Sold : 9 Unit) (Hurry !!....Limited time only !!)

Plan Spent Amount ($) Hourly Profit (%)

Plan 1 $370.00 - $600.00 300.00

Plan 2 $601.00 - $1200.00 600.00

Plan 3 $1201.00 - $2000.00 1000.00



8% Hourly For 24 Hours

Plan Spent Amount ($) Hourly Profit (%)

Plan 2 $330.00 - $1000.00 5.00

Plan 3 $1001.00 - $2000.00 6.60

Plan 4 $2001.00 - $3000.00 8.00



9% Hourly For 35 Hours

Plan Spent Amount ($) Hourly Profit (%)

Plan 1 $2.00 - $400.00 3.08

Plan 2 $401.00 - $1000.00 3.80

Plan 3 $1001.00 - $2000.00 6.00

Plan 4 $2001.00 - $4000.00 9.00



1000% after 3 days(Instant Withdrawal)

Plan Spent Amount ($) Profit (%)

Plan 1 $300.00 - $1000.00 300.00

Plan 2 $1001.00 - $2000.00 500.00

Plan 3 $2001.00 - $4000.00 1000.00



3000% after 7 days(Instant Withdrawal)

Plan Spent Amount ($) Profit (%)

Plan 1 $250.00 - $500.00 600.00

Plan 2 $501.00 - $1000.00 1500.00

Plan 3 $1001.00 - $2000.00 3000.00 Платежные системы: PerfectMoney, Payeer, Bitcoin, AdvCash

Минимальная сумма депозита: 2$

Выплаты: Инстант

Реферальная программа: до 10% (Level 2: 0.50%)

Техника:

Цитата: Dates Created on 2016-11-24 - Expires on 2017-11-24 - Updated on 2016-11-24



IP Address 198.54.117.212 - 1,273,261 other sites hosted on this server Верифицированный PM аккаунт

SSL сертификат от- Comodo

Лицензионный GC Скрипт

Цитата: roitop.me - Licensed Вклад:

Цитата: Дата время Тип перевода Статус

21.01.2017 10:33 Перевод внутри системы Выполнен

Кому

bospume@gmail.com

Transaction ID:

f2344814-b8ef-4f71-9cce-c0f5e5395272

-20.00 USD 0.00 USD Ознакомиться с проектом 16.01.2017PerfectMoney, Payeer, Bitcoin, AdvCash2$Инстантдо 10% (Level 2: 0.50%)

Надоело сливать на Форексе? Инвестируй в реальные проекты! На правах рекламы

Фасты/почасы: >2< >3< >4< >5< >Lottery< __________________Фасты/почасы: >new<