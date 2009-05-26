Прокурор разбушевался: суд блокирует биржу Exmo и отказывает в обжаловании Localbitco

Считается, что российские власти относятся к криптовалютам крайне отрицательно и ищут причины для их запрета. Однако, несмотря на значительное "потепление" со стороны некогда главных противников биткоина в России - ЦБ и Минфина, блокировки криптовалютных сайтов продолжаются. Оказывается, "средоточие зла" для российского криптовалютного сообщества - это не ЦБ, Минфин или даже Следственный комитет. Это всего лишь один из районных судов Санкт-Петербурга, который, тем не менее, уже успел "наштамповать" дел против криптовалют больше, чем все остальные суды в стране, вместе взятые.
Сегодня стало известно, что Приморский районный суд Санкт-Петербурга отказал в восстановлении срока на подачу апелляционной жалобы по делу о блокировке сайта Localbitcoins.com, а также биржа Exmo.com сообщила о блокировке своего основного домена тем же судом. Ему же принадлежат "заслуги" в блокировке еще нескольких криптовалютных сайтов.
Localbitcoins.com был заблокирован по решению 2-10224/16 от 05.07.2016. Localbitcoins представляет собой популярную международную площадку по обмену криптовалют, которая принадлежит финской компании LocalBitcoins OY. Причиной блокировки сайта районным судом послужило заявление прокурора о недопустимости выпуска денежных суррогатов на территории РФ, что отражено в федеральном законе “О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)” и ссылка на Информационное сообщение «Об использовании криптовалют» от Росфинмониторинга и ЦБ.
Отдельно стоит отметить, что ни письмо ЦБ, ни Росфинмониторинга не приравнивают биткоин или другие криптовалюты к денежным суррогатам. Да и нет у них законотворческих полномочий на это, даже если бы захотели. К тому же, они не носят нормативный характер.
Руководитель «Центра защиты цифровых прав» и ведущий юрист РосКомСвободы Саркис Дарбинян прокомментировал это так:
"Прокурорские блокировки, при которых используется судебный механизм рассмотрения исков в порядке особого производства в целях защиты интересов неопределенного круга лиц — это настоящая раковая опухоль для Рунета. Прокуроры на местах, имеющие весьма слабые технические и специализированные юридические знания в области киберправа, находят с каждым разом все новые и новые основания для цензуры отечественного Интернет-пространства.
Некомпетентность на местах просто зашкаливает. И все это на фоне полного игнорирования интересов самих владельцев веб-сайтов, которые даже возразить никак не могут, так как никто не удосуживается известить их хотя бы о начале процесса. Все это нарушает не только права человека и гражданина на доступ к информации, но и создает серьезные сложности для ведения бизнеса в российском киберпространстве, загоняя все больше игроков в Интернет-подполье."
Новая жертва
Администрация одной из крупных русскоязычных бирж криптовалют - EXMO - сегодня сообщила о том, что её сайт также заблокирован Роскомнадзором. Уже не вызвал удивления тот факт, что решение о блокировке вынесено тем же самым Приморским районным судом Санкт-Петербурга.
EXMO быстро восстановила доступ к сайту, перенаправив его на другой домен. Для продолжения работы с биржей клиенты биржи могут использовать альтернативный адрес. Для пользователей, которые испытывают проблемы с доступом к домену зеркала EXMO.me, круглосуточно работает служба поддержки support@exmo.com
.
Также напомним, что в 2015 году сайт Bits.media (на тот момент находившийся на домене btcsec.com) был заблокирован схожим решением Невьянского городского суда Свердловской области. Мы тогда полгода судились и в итоге суд выиграли. Одновременно с btcsec.com решением вышестоящей инстанции были разблокированы и шесть других сайтов, доступ к которым был закрыт тем же судебным решением, включая официальный сайт разработчиков Биткоина - Bitcoin.org.
Заблокированные в России биржи криптовалют
И, наконец, приведем здесь список жертв Приморского суда Санкт-Петербурга, возможно, неполный. Очевидно, судья или прокурор имеют зуб на криптовалютные биржи, так как блокируются именно сайты бирж и обменников, а, например, не казино и каких-либо хайпов, деятельность которых гораздо более сомнительна с точки зрения закона.
Итак:
Btc-e.com - заблокирован решением 2-10750/15 от 10.11.2015
bitstamp.net - заблокирован тем же решением. В апелляции отказано.
xchange.cc - заблокирован решением 2-10936/2016 от 16.06.2016
localbitcoins.com - заблокирован решением 2-10224/16 от 05.07.2016
exmo.com - заблокирован решением 2-10730/2016 от 10.08.2016
Очевидно, что и в этом году список может увеличиться.