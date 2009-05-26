Анна Чернобай Профессионал

Имя: Анна Пол: Женский Адрес: Анапа Инвестирую в: Свой бизнес Регистрация: 31.08.2012 Сообщений: 1,244 Благодарностей: 501 КП: 0.393

Прокурор разбушевался: суд блокирует биржу Exmo и отказывает в обжаловании Localbitco

Считается, что российские власти относятся к криптовалютам крайне отрицательно и ищут причины для их запрета. Однако, несмотря на значительное "потепление" со стороны некогда главных противников биткоина в России - ЦБ и Минфина, блокировки криптовалютных сайтов продолжаются. Оказывается, "средоточие зла" для российского криптовалютного сообщества - это не ЦБ, Минфин или даже Следственный комитет. Это всего лишь один из районных судов Санкт-Петербурга, который, тем не менее, уже успел "наштамповать" дел против криптовалют больше, чем все остальные суды в стране, вместе взятые.



Сегодня стало известно, что Приморский районный суд Санкт-Петербурга отказал в восстановлении срока на подачу апелляционной жалобы по делу о блокировке сайта Localbitcoins.com, а также биржа Exmo.com сообщила о блокировке своего основного домена тем же судом. Ему же принадлежат "заслуги" в блокировке еще нескольких криптовалютных сайтов.



Localbitcoins.com был заблокирован по решению 2-10224/16 от 05.07.2016. Localbitcoins представляет собой популярную международную площадку по обмену криптовалют, которая принадлежит финской компании LocalBitcoins OY. Причиной блокировки сайта районным судом послужило заявление прокурора о недопустимости выпуска денежных суррогатов на территории РФ, что отражено в федеральном законе “О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)” и ссылка на Информационное сообщение «Об использовании криптовалют» от Росфинмониторинга и ЦБ.



Отдельно стоит отметить, что ни письмо ЦБ, ни Росфинмониторинга не приравнивают биткоин или другие криптовалюты к денежным суррогатам. Да и нет у них законотворческих полномочий на это, даже если бы захотели. К тому же, они не носят нормативный характер.

Руководитель «Центра защиты цифровых прав» и ведущий юрист РосКомСвободы Саркис Дарбинян прокомментировал это так:

"Прокурорские блокировки, при которых используется судебный механизм рассмотрения исков в порядке особого производства в целях защиты интересов неопределенного круга лиц — это настоящая раковая опухоль для Рунета. Прокуроры на местах, имеющие весьма слабые технические и специализированные юридические знания в области киберправа, находят с каждым разом все новые и новые основания для цензуры отечественного Интернет-пространства.



Некомпетентность на местах просто зашкаливает. И все это на фоне полного игнорирования интересов самих владельцев веб-сайтов, которые даже возразить никак не могут, так как никто не удосуживается известить их хотя бы о начале процесса. Все это нарушает не только права человека и гражданина на доступ к информации, но и создает серьезные сложности для ведения бизнеса в российском киберпространстве, загоняя все больше игроков в Интернет-подполье."



Новая жертва



Администрация одной из крупных русскоязычных бирж криптовалют - EXMO - сегодня сообщила о том, что её сайт также заблокирован Роскомнадзором. Уже не вызвал удивления тот факт, что решение о блокировке вынесено тем же самым Приморским районным судом Санкт-Петербурга.



EXMO быстро восстановила доступ к сайту, перенаправив его на другой домен. Для продолжения работы с биржей клиенты биржи могут использовать альтернативный адрес. Для пользователей, которые испытывают проблемы с доступом к домену зеркала EXMO.me, круглосуточно работает служба поддержки



Также напомним, что в 2015 году сайт Bits.media (на тот момент находившийся на домене btcsec.com) был заблокирован схожим решением Невьянского городского суда Свердловской области. Мы тогда полгода судились и в итоге суд выиграли. Одновременно с btcsec.com решением вышестоящей инстанции были разблокированы и шесть других сайтов, доступ к которым был закрыт тем же судебным решением, включая официальный сайт разработчиков Биткоина - Bitcoin.org.



Заблокированные в России биржи криптовалют



И, наконец, приведем здесь список жертв Приморского суда Санкт-Петербурга, возможно, неполный. Очевидно, судья или прокурор имеют зуб на криптовалютные биржи, так как блокируются именно сайты бирж и обменников, а, например, не казино и каких-либо хайпов, деятельность которых гораздо более сомнительна с точки зрения закона.



Итак:



Btc-e.com - заблокирован решением 2-10750/15 от 10.11.2015

bitstamp.net - заблокирован тем же решением. В апелляции отказано.

xchange.cc - заблокирован решением 2-10936/2016 от 16.06.2016

localbitcoins.com - заблокирован решением 2-10224/16 от 05.07.2016

exmo.com - заблокирован решением 2-10730/2016 от 10.08.2016



Очевидно, что и в этом году список может увеличиться.



Источник Считается, что российские власти относятся к криптовалютам крайне отрицательно и ищут причины для их запрета. Однако, несмотря на значительное "потепление" со стороны некогда главных противников биткоина в России - ЦБ и Минфина, блокировки криптовалютных сайтов продолжаются. Оказывается, "средоточие зла" для российского криптовалютного сообщества - это не ЦБ, Минфин или даже Следственный комитет. Это всего лишь один из районных судов Санкт-Петербурга, который, тем не менее, уже успел "наштамповать" дел против криптовалют больше, чем все остальные суды в стране, вместе взятые.Сегодня стало известно, что Приморский районный суд Санкт-Петербурга отказал в восстановлении срока на подачу апелляционной жалобы по делу о блокировке сайта Localbitcoins.com, а также биржа Exmo.com сообщила о блокировке своего основного домена тем же судом. Ему же принадлежат "заслуги" в блокировке еще нескольких криптовалютных сайтов.Localbitcoins.com был заблокирован по решению 2-10224/16 от 05.07.2016. Localbitcoins представляет собой популярную международную площадку по обмену криптовалют, которая принадлежит финской компании LocalBitcoins OY. Причиной блокировки сайта районным судом послужило заявление прокурора о недопустимости выпуска денежных суррогатов на территории РФ, что отражено в федеральном законе “О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)” и ссылка на Информационное сообщение «Об использовании криптовалют» от Росфинмониторинга и ЦБ.Отдельно стоит отметить, что ни письмо ЦБ, ни Росфинмониторинга не приравнивают биткоин или другие криптовалюты к денежным суррогатам. Да и нет у них законотворческих полномочий на это, даже если бы захотели. К тому же, они не носят нормативный характер.Руководитель «Центра защиты цифровых прав» и ведущий юрист РосКомСвободы Саркис Дарбинян прокомментировал это так:"Прокурорские блокировки, при которых используется судебный механизм рассмотрения исков в порядке особого производства в целях защиты интересов неопределенного круга лиц — это настоящая раковая опухоль для Рунета. Прокуроры на местах, имеющие весьма слабые технические и специализированные юридические знания в области киберправа, находят с каждым разом все новые и новые основания для цензуры отечественного Интернет-пространства.Некомпетентность на местах просто зашкаливает. И все это на фоне полного игнорирования интересов самих владельцев веб-сайтов, которые даже возразить никак не могут, так как никто не удосуживается известить их хотя бы о начале процесса. Все это нарушает не только права человека и гражданина на доступ к информации, но и создает серьезные сложности для ведения бизнеса в российском киберпространстве, загоняя все больше игроков в Интернет-подполье."Администрация одной из крупных русскоязычных бирж криптовалют - EXMO - сегодня сообщила о том, что её сайт также заблокирован Роскомнадзором. Уже не вызвал удивления тот факт, что решение о блокировке вынесено тем же самым Приморским районным судом Санкт-Петербурга.EXMO быстро восстановила доступ к сайту, перенаправив его на другой домен. Для продолжения работы с биржей клиенты биржи могут использовать альтернативный адрес. Для пользователей, которые испытывают проблемы с доступом к домену зеркала EXMO.me, круглосуточно работает служба поддержки support@exmo.com Также напомним, что в 2015 году сайт Bits.media (на тот момент находившийся на домене btcsec.com) был заблокирован схожим решением Невьянского городского суда Свердловской области. Мы тогда полгода судились и в итоге суд выиграли. Одновременно с btcsec.com решением вышестоящей инстанции были разблокированы и шесть других сайтов, доступ к которым был закрыт тем же судебным решением, включая официальный сайт разработчиков Биткоина - Bitcoin.org.И, наконец, приведем здесь список жертв Приморского суда Санкт-Петербурга, возможно, неполный. Очевидно, судья или прокурор имеют зуб на криптовалютные биржи, так как блокируются именно сайты бирж и обменников, а, например, не казино и каких-либо хайпов, деятельность которых гораздо более сомнительна с точки зрения закона.Btc-e.com - заблокирован решением 2-10750/15 от 10.11.2015bitstamp.net - заблокирован тем же решением. В апелляции отказано.xchange.cc - заблокирован решением 2-10936/2016 от 16.06.2016localbitcoins.com - заблокирован решением 2-10224/16 от 05.07.2016exmo.com - заблокирован решением 2-10730/2016 от 10.08.2016Очевидно, что и в этом году список может увеличиться.

Надоело сливать на Форексе? Инвестируй в реальные проекты! На правах рекламы

Rich-and-Free-вклады застрахованы!|Новости хайп индустрии, рефбек выше на HyipStat.top|Инвестирую тут MONHYIP!|Bestinvestor.ru-Как получить прибыль?|Лучшие инвест идеи на 2017г|Кто пользуется Bitcoin нуженэтот сервис(!)|Максимальный Рефбэк На Рынке Инвестиций! RCB-5000%-HyipClub __________________