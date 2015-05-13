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Узнай сколько потратили американские компании на инаугурацию Дональда Трампа? Видео +

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Старый Сегодня, 14:17
#1
Премиум
 
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Имя: Максим
Пол: Мужской
Адрес: Одесская область
Инвестирую в: Свой бизнес
Регистрация: 20.01.2016
Сообщений: 2,729
Благодарностей: 1,053
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Узнай сколько потратили американские компании на инаугурацию Дональда Трампа? Видео +

Доброго времени, друзья!

Рад сообщить, вам, что избранный президент США Дональд Трамп собрал на свою инаугурацию более 90 млн долларов частных пожертвований.

Большая часть средств предоставлена крупными компаниями, в том числе 1 млн долларов от Boeing, 500 тыс. от Chevron, а также пожертвования от AT&T, Verizon и Coca-Cola.

Президентский инаугурационный комитет ограничивает отдельное пожертвование суммой в 1 млн долларов, а также не принимает взносы от организаций, официально зарегистрированных на федеральном уровне как лоббисты. Таким образом Трамп собрал рекордную сумму пожертвований. На введение в должность Барака Обамы в 2009 году было собрано 55 млн, в 2013-м — 43 млн.

Собранные частные средства идут на организацию традиционного парада и установку больших экранов для публичного просмотра церемонии введения в должность президента. Как правило, после инаугурации неиспользованные средства передаются благотворительным организациям.

Почти миллион человек собрались 20 января 2017 года, в столице США, чтобы отметить — или опротестовать — инаугурацию финансового-магната. Сама присяга нового президента была полна оптимизма и обещаний дать абсолютную свободу и право выбора каждому американцу, ее не почтили своим участием звезды Голливуда и законодатели-демократы... Однако очень эффектно спела гимн Америки, этническая украинка 16-летняя Джеки Иванко, вот посмотрите видео:


А вот собственно и первая речь Дональда Трампа, в роли 45 президента Америки:


Что думаете о вышеизложенном, друзья? Потянет ли Трамп взятые на себя обязательства? И сможет ли принести в США мир и свободу? Жду ваших отзывов!

Специально для mmgp.ru
Автор Котенко Максим
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Последний раз редактировалось Prosvetlenniy; Сегодня в 14:22.
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Старый Сегодня, 14:37
#2
Профессионал
 
Имя: Станислав
Пол: Мужской
Адрес: Украина, Запорожье, Киев
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 13.05.2015
Сообщений: 12,562
Благодарностей: 1,059
КП: 0.120
Re: Узнай сколько потратили американские компании на инаугурацию Дональда Трампа? Вид
Цитата:
Сообщение от Prosvetlenniy Посмотреть сообщение
И сможет ли принести в США мир и свободу?
Буржуй и американский чиновник, ничего больше.
Как бизнесмен мне Трамп очень нравится, люблю читать его книги, а вот как политик

Новость хорошо написал, видео в тему вообще!
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