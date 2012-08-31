Индийцам грозит штраф и тюремное заключение за хранение старых банкнот

Вслед за вступлением в силу противоречивого указа индийского правительства, принятого 8 ноября, появилась информация, что граждане, у которых после 30 декабря будут обнаружены банкноты старого образца, могут быть оштрафованы или, по данным из некоторых источников, даже заключены под стражу.
Объединённый совет министров Индии, возглавляемый премьер-министром Нарендра Моди (которому и принадлежит идея демонетизации), на очередном заседании 28 ноября обсудил возможное наказание за хранение выведенных из обращения банкнот. The Times of India сообщает о принятом постановлении, в котором хранение, передача или распространение денежных банкнот номиналом 500 и 1000 рупий расценивается как наказуемое правонарушение.
Если конкретнее, то за вышеописанные действия предусматриваются штрафы в размере от 5 до 50 тысяч индийских рупий.
Еще один источник сообщает, что на заседании совета министров также обсуждалась возможность тюремного заключения на срок до 4 лет, однако эта информация не имеет достоверного подтверждения.
В момент объявления программы демонетизации, жителям Индии было дано время до 30 декабря, чтобы внести старые банкноты на свои банковские счета, либо обменять их на банкноты нового образца в любом банке страны. Начиная с 30 декабря и вплоть по 31 марта у граждан будет возможность перевести наличность на собственный счет в отделениях Резервного банка Индии.
Согласно информации телекомпании NDTV, резидентам Индии разрешено иметь не более 10 запрещенных банкнот, а всё свыше будет караться штрафом в размере 10 000 рупий или же в 5-кратном размере от суммы обнаруженной наличности.
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“Принятием данного постановления премьер-министр Нарендра Моди и его кабинет сняли ответственность с правительства и центробанка за использование запрещенных банкнот, чтобы избежать возможных в будущем судебных разбирательств”, –
говорится в отчете.
Рост Биткойна на фоне кризиса наличности
Подобные действия правительства в отношении фиатных денежных средств спровоцировали интерес и последующее принятие биткойна, так как инвесторы увидели в криптовалюте безопасное укрытие от лап чиновников. В первые недели после постановления количество поисковых запросов о покупке биткойнов сильно возросло, а объемы торгов взлетел до небывалых высот. Доходило до того, что люди покупали биткойны с 35% наценкой.