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У онлайн-кинотеатра Netflix более 90 млн клиентов во всем мире - это $8,3 млрд в год!

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Имя: Максим
Пол: Мужской
Адрес: Одесская область
Инвестирую в: Свой бизнес
Регистрация: 20.01.2016
Сообщений: 2,729
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У онлайн-кинотеатра Netflix более 90 млн клиентов во всем мире - это $8,3 млрд в год!

Доброго времени, друзья!

Рад сообщить вам, что доход компании Netflix вырос на 35% и по итогам всего 2016 года составил 8,3 млрд долларов.

Глобальное количество пользователей американского онлайн-кинотеатра на конец 2016 года составляло 93,8 млн человек, что на 25% больше, чем годом ранее.

Количество американских пользователей составило 49,43 млн человек, международных – 44,37. Как видно из отчета, в четвертом квартале прошлого года основной прирост абонентской базы компании обеспечили зарубежные пользователи. Так, из 7 млн новых абонентов более 5 млн подключились к сервису из-за рубежа.

Кроме того, количество платящих пользователей Netflix на конец года составляло 89,09 млн человек.

Всего же за год абонентская база выросла на 19 млн человек, тогда как в 2015 году рост базы составлял 17,4 млн человек. Такая динамика положительно отразилась и на финансовых показателях компании. В частности, доход компании вырос на 35% и по итогам всего 2016 года составил 8,3 млрд долларов.

Netflix прогнозирует, что по итогам 1 квартала текущего года абонбаза достигнет 99 млн человек, а основные финансовые показатели также продемонстрируют рост.

Вот насколько прибыльные раскрученные онлай-кинотеатры! Что думаете о вышеизложенном, друзья? Жду ваших отзывов!

Специально для mmgp.ru
Автор Котенко Максим
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