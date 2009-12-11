У онлайн-кинотеатра Netflix более 90 млн клиентов во всем мире - это $8,3 млрд в год!

Доброго времени, друзья!
Рад сообщить вам, что доход компании Netflix вырос на 35% и по итогам всего 2016 года составил 8,3 млрд долларов.
Глобальное количество пользователей американского онлайн-кинотеатра на конец 2016 года составляло 93,8 млн человек, что на 25% больше, чем годом ранее.
Количество американских пользователей составило 49,43 млн человек, международных – 44,37. Как видно из отчета, в четвертом квартале прошлого года основной прирост абонентской базы компании обеспечили зарубежные пользователи. Так, из 7 млн новых абонентов более 5 млн подключились к сервису из-за рубежа.
Кроме того, количество платящих пользователей Netflix на конец года составляло 89,09 млн человек.
Всего же за год абонентская база выросла на 19 млн человек, тогда как в 2015 году рост базы составлял 17,4 млн человек. Такая динамика положительно отразилась и на финансовых показателях компании. В частности, доход компании вырос на 35% и по итогам всего 2016 года составил 8,3 млрд долларов.
Netflix прогнозирует, что по итогам 1 квартала текущего года абонбаза достигнет 99 млн человек, а основные финансовые показатели также продемонстрируют рост.
Вот насколько прибыльные раскрученные онлай-кинотеатры! Что думаете о вышеизложенном, друзья? Жду ваших отзывов!
Специально для mmgp.ru
Автор Котенко Максим