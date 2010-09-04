Норвежский банк тестирует концепцию «исламского кредитования»

Норвежский банк Storebrand предлагает новые «халяль» кредиты, основанные на исламских принципах. Банк недавно создал веб-сайт для поощрения «этических кредитов» без ссудного процента.
Storebrand сообщил, что он тестирует идею беспроцентных кредитов для мусульманских покупателей жилья, которые не хотят брать традиционный кредит из-за своей веры. Ислам запрещает взимание ссудного процента или сборов по финансовым кредитам.
«Мы хотели выяснить, существует ли другой способ выйти на рынок жилья с ростом цен. Продукт нацелен на молодёжь, или людей, которые не могут пользоваться обычными жилищными кредитами из-за своих религиозных убеждений», – пишет банк на сайте, созданном для оценки интереса к идее.
В течении недели, около 300 человек обратились в банк, выразив интерес к подобным кредитам.
«Storebrand в настоящее время оценивает потенциал рынка для подобного кредита. Мы также обращались к финансовым консультантам в Великобритании и Малайзии, которые хотят помочь нам разработать такой вид продукции», – говорит менеджер по связям банка Бьорн Эрик Саэтем.
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