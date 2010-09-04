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Nordea выпускает новое приложение для мобильного банкинга

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Nordea выпускает новое приложение для мобильного банкинга

Новое приложение от Nordea делает использование банковских услуг более удобными, где бы вы ни находились, сообщается в официальном заявлении банка. Новое приложение предоставляет упрощённый дизайн и более разнообразный выбор инструментов и функций, тем самым модернизируя старую версию 2012 года, количество загрузок которой только в странах Балтийского региона составляет около 100 тыс.

В новой версии был изменён дизайн, который стал более минималистичным. С помощью меню, пользователь может получить доступ к таким услугам, как сальдо счета, платежи, кредиты и лизинг, карта расположения банкоматов и контор, и прочие.

В приложении появилась функция фильтрации банкоматов, с помощью которой можно найти ближайший банкомат на карте, с запрашиваемыми функциями, такими как выдача и прием наличных, или расписание работы аппарата. Помимо этого, в дополнительные возможности новой версии вошли калькулятор курсов валют, новости сектора и смена языка.

Скачать приложение можно через App Store и Google Play совершенно бесплатно. Для входа в мобильный банк можно использовать веб-браузер, зайдя на страницу mobile.nordea.ee.

С 1 апреля 2017 года вступят новые требования аутентификации для защиты потребителей, такие как приложение Nordea Codes и новый калькулятор кодов. Они будут обязательны для всех клиентов интернет-банка и мобильного банка Nordea.

Nordea Bank открыл свой филиал в Финляндии в 2001 году, в то время как сам банк был основан в 1820 году. При создании в группу входило 300 банков. В 1970 году из-за реструктуризации их число уменьшилось до 80 банков, и до 30 банков в 1980 году.

В 1990-е годы осталось всего 4 банка, которые сформировали новую банковский группу: Nordbanken в Швеции, Merita Bank в Финляндии, Unibank в Дании, Unibank в Норвегии. Деятельность Nordea Banka в Эстонии, Латвии, Литве, Польше и России сегодня достигла значительных размеров.

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Метки
банк, новости
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