Китайская компания Baidu инвестировала $200 млн в AR-лабораторию доп-реальности!

Доброго времени, друзья!
С интересом сообщаю вам, китайская компания из Baidu открыла свою собственную лабораторию дополненной реальности, в данный проект было вложено около 200 миллионов долларов.
Работающий в Пекине AR-центр фирмы, где работают 55 человек, будет ориентирован на применение этих технологий в маркетинге, позже их внедрят и в сферы образования и здравоохранения. По словам руководителей Baidu, лаборатории дополненной реальности ныне находятся на подъеме.
В настоящее время в мире существуют всего несколько типов контента, которые не исчезнут. AR является одним из них. Сейчас Baidu трудится над такими проектами вместе с компаниями BMW, Lancome и KFC. Созданием AR фирма занялась в 2015 году, а ныне занимается ее интеграцией с искусственным интеллектом для внедрения в реальности визуальных эффектов на объекты, которые существуют в настоящем мире.
Дополненная реальность используется в игре Pokemon Go, которую прежде запретили в Китае из-за того, что она являет угрозу инфо-географической безопасности. По мнению экспертов, есть вероятность, что с такой проблемой столкнется и Baidu.
Что думаете о выше изложенном, друзья? И как быстро себя окупят столь высокие инвестиции? Жду ваших отзывов!
Специально для mmgp.ru
Автор Котенко Максим