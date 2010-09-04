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Samsung поможет людям, испытывающим проблемы со зрением

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Samsung поможет людям, испытывающим проблемы со зрением

На сегодняшний день около 300 миллионов человек по всему миру страдают цветовой слепотой. Каждый день такие люди сталкиваются с определёнными проблемами, поэтому компания Samsung хочет облегчить им жизнь. В рамках программы "Launching People" южнокорейский гигант совместно с венгерской компанией Colorlite создал приложение под названием #SeeColors. Последнее должно помочь пользователям, страдающим цветовой слепотой, специальным образом скорректировать изображение на экране телевизора.


Согласно имеющимся данным, вначале приложение #SeeColors поможет с помощью ряда тестов определить тип цветовой слепоты, а затем на основании полученных данных откалибровать экран совместимого "умного" телевизора. В итоге, пользователи с нарушениями зрения будут видеть изображение так же, как и человек с нормальным зрением.


На данный момент приложение #SeeColors установлено на всех Samsung SUHD TV 2016 года выпуска, а специальное мобильное приложение доступно в Венгрии, Румынии и Болгарии в Google Play и Galaxy App Store на Galaxy S6, Galaxy S6 Edge, Galaxy S6 Edge+, Galaxy S7 и Galaxy S7 Edge.

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новости, технологии
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