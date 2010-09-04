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В офисных приложениях Microsoft для Android появилась поддержка Office Lens

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В офисных приложениях Microsoft для Android появилась поддержка Office Lens

Компания Microsoft выпустила обновление всех своих офисных Android-приложений, входящих в пакет Office Suite, в том числе Word, Excel и PowerPoint. Все они получили новые функции, причём как общие для всех трёх сервисов, так и эксклюзивные. Например, в Word появилась интеграция с фирменным сервисом Office Lens, позволяющим делать фото документов, обрезать их, улучшать качество полученных снимков и вставлять в документы.



В PowerPoint также появилась интеграция с Office Lens, но кадрированные снимки могут быть добавлены как в сами слайды, так и вместо их. Кроме этого, с обновлением была добавлена возможность открыть общий доступ не ко всему файлу презентации, а к каждому отдельному слайду.

Что касается Excel, то в новой версии Microsoft расширила количество поддерживаемых файлов, добавив возможность открывать файлы с элементами управления формы. Но, к сожалению, редактировать или как-то взаимодействовать с ними на Android-устройствах нельзя.

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