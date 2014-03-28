Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
На сувениры MMGP не нужно тратить деньги - купите их за поинты
Узнать больше
Присоединяйтесь к нашему инвестиционному форуму, на котором уже 398,767 пользователей. Чтобы получить доступ ко многим закрытым разделам и начать общение -  .
Иконка

Мировые инвестиции в робототехнику достигнут $188 млрд к 2020 году - IDC

Вход через:  
Все разделы прочитаны
Обсуждение новостей, связанных с финансами и инвестициями.
При поддержке
Важная информация
Запущена 2-уровневая партнерка MMGP!
Стартовала бессрочная акция "Оплата за сообщения".
Уважаемый гость, стартовал новый этап конкурса "Путь к успеху" ($500) подробнее...
Открылся магазин MMGP
Ответить
 
Первый пост Опции темы
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 14:59
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Старый Сегодня, 13:41
#1
Премиум
 
Аватар Prosvetlenniy
 
Имя: Максим
Пол: Мужской
Адрес: Одесская область
Инвестирую в: Свой бизнес
Регистрация: 20.01.2016
Сообщений: 2,729
Благодарностей: 1,053
Записей в блоге: 7
КП: 0.371
Мировые инвестиции в робототехнику достигнут $188 млрд к 2020 году - IDC

Доброго времени, друзья!

С интересом сообщаю вам, что к 2020 глобальные затраты на робототехнику вырастут больше чем на два раза и достигнут $188 млрд в год, по сравнению с $91,5 млрд в 2016 году, как сказано в отчете исследовательского центра IDC - International Data Corporation.

IDC также сообщила, что теперь включает в показатель закупки и обслуживание коммерческих дронов.

“Рынок робототехники продолжает расти впечатляющими темпами, – отмечает аналитик IDC Джон Сантагейт. – Рост вызван сочетанием технологического прогресса, более частым использованием роботов, а также готовностью рынка признать необходимость в них. Самые продвинутые компании на этом рынке производят роботов с очень широким спектром применения, что помогает внедрять их в самых различных секторах экономики”.

Пока большая часть роботов (почти 60%) задействована в промышленности на выполнении таких задач, как сварка, сборка, покраска и смешивание материалов. Далее по объему затрат следуют добывающая отрасль ($8 млрд в 2016 году), сфера обслуживание потребителей ($6,5 млрд) и здравоохранение ($4,5 млрд).

Отмечается, что более двух третей расходов на робототехнику в 2016-2020 годах придется на страны Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР), главным образом Китай, Японию и Южную Корею. В 2020 году страны региона потратят на роботов свыше $133 млрд, или более 70% общемировых расходов, полагают эксперты.

Что думаете о вышеизложенном, друзья? Действительно ли такие колоссальные ресурсы будут вложены в робототехнику, или прогноз слишком завышен? Жду отзывов, ваших!

Специально для mmgp.ru
Автор Котенко Максим
__________________
На правах рекламы: Надоело сливать на Форексе? Инвестируй в реальные проекты!

Здесь может быть ваша реклама! Пишите в ЛС!)
ЧИТАЙТЕ МОЙ ТВИТЕР
Мое портфолио!
Prosvetlenniy на форуме  
Ответить
Войдите, чтобы оставить комментарий.
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 14:59
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Опции темы

Быстрый переход
Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Рынок смартфонов к 2020 году вырастет до $355 млрд moskva Новости в мире финансов и инвестиций 2 17.01.2017 23:08
Gartner- IТ-расходы на зрелых финансовых рынках Apac достигнут $19,1 млрд в 2017 году bizneser Новости в мире финансов и инвестиций 0 28.10.2016 05:25
К 2020 году мировые расходы на мобильные технологии превысят 1,7 трлн долларов tobaco Новости в мире финансов и инвестиций 5 08.10.2016 05:23
К 2020 году рынок мобильных приложений вырастет до $100 млрд Funy-Maker Новости в мире финансов и инвестиций 2 13.02.2016 20:52
В 2014 году мировые инвестиции в недвижимость достигнут 1,33 трлн долларов kaminari777 Недвижимость 5 28.03.2014 17:28

ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ

Случайные темы
Аватар bizneser
Lenovo Miix 510 сможет составить конкуренцию Microsoft Surface Pro
От bizneser в разделе «Новости технологий и интернета»
Аватар Moonke
ПАММ-счёт joofaq:6552 (PrivateFX)
От Moonke в разделе «Архив: Инвестирование в ПАММ-счета»
Аватара нет
Стартап умного шлема Skully был банальной финансовой аферой
От Oziris в разделе «Новости в мире финансов и инвестиций»
Аватара нет
Оптовая цена гречки в России выросла в два раза
От Oziris в разделе «Новости в мире финансов и инвестиций»
Аватар tigr
Excitingtrade-www.excitingtrade.net
От tigr в разделе «Архив: Список проблемных/неактивных/закрытых программ»
Аватар Cempion
Можно как-то заработать на базе форумов?
От Cempion в разделе «Вопросы от новичков»
.     

 Наши конкурсы
  Оплата за сообщения
  Партнерка MMGP
  Бизнес-леди MMGP
  Мы ищем стартапы
  "Горячие новости"
  Путь к успеху
  Конкурс ПАММов
  Forex конкурсы
  Спорт конкурсы
  Покер турниры
  Крипто конкурсы
  Конкурс "Турбо КП"
  В соц. сетях
  Демотивируй меня
  Водная битва MMGP
  Оплата за статьи
  Оплата за новости
  Заработал? Потрать!
  Сделай MMGP лучше!
  HYIP конкурс

 Читайте нас
  Twitter
  Facebook
  ВКонтакте
  Google +
  Youtube