Мировые инвестиции в робототехнику достигнут $188 млрд к 2020 году - IDC

Доброго времени, друзья!
С интересом сообщаю вам, что к 2020 глобальные затраты на робототехнику вырастут больше чем на два раза и достигнут $188 млрд в год, по сравнению с $91,5 млрд в 2016 году, как сказано в отчете исследовательского центра IDC - International Data Corporation.
IDC также сообщила, что теперь включает в показатель закупки и обслуживание коммерческих дронов.
“Рынок робототехники продолжает расти впечатляющими темпами, – отмечает аналитик IDC Джон Сантагейт. – Рост вызван сочетанием технологического прогресса, более частым использованием роботов, а также готовностью рынка признать необходимость в них. Самые продвинутые компании на этом рынке производят роботов с очень широким спектром применения, что помогает внедрять их в самых различных секторах экономики”.
Пока большая часть роботов (почти 60%) задействована в промышленности на выполнении таких задач, как сварка, сборка, покраска и смешивание материалов. Далее по объему затрат следуют добывающая отрасль ($8 млрд в 2016 году), сфера обслуживание потребителей ($6,5 млрд) и здравоохранение ($4,5 млрд).
Отмечается, что более двух третей расходов на робототехнику в 2016-2020 годах придется на страны Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР), главным образом Китай, Японию и Южную Корею. В 2020 году страны региона потратят на роботов свыше $133 млрд, или более 70% общемировых расходов, полагают эксперты.
Что думаете о вышеизложенном, друзья? Действительно ли такие колоссальные ресурсы будут вложены в робототехнику, или прогноз слишком завышен? Жду отзывов, ваших!
Специально для mmgp.ru
Автор Котенко Максим