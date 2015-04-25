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Comfy увеличила прибыль на 32%

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Старый Сегодня, 13:06
#1
Профессионал
 
Имя: Станислав
Пол: Мужской
Адрес: Украина, Запорожье, Киев
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 13.05.2015
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Comfy увеличила прибыль на 32%
Крупнейшая украинская розничная сеть магазинов техники Comfy в 2016 году увеличила прибыль на 32% в сравнении с 2015 годом, - заявил глава компании “Комфи Трейд” Игорь Хижняк.
“Мы можем однозначно обнародовать, что 2016 год был для компании самый успешный – сеть магазинов увеличили прибыль на 32%. Несомненно, такой прирост стал благодаря большому плану по реформированию сети магазинов. Обновлённые магазины стали работать куда эффективней, благодаря чему мы и сформировали 20% выручки”, – сообщил Хижняк.
Также глава отметил, что в 2016 году Comfy отработала запланированный бюджет и осталась в плюсе, а рыночная доля сети магазинов за 2016 год увеличилась почти на 15%. Этому способствовало открытие девяти новых магазинов. Кстати, доля онлайн-продаж магазина осталась на прежнем месте, если сравнивать с 2015 годом, а именно порядка 25% объёма продаж. Хижняк добавил, что на 2017 год Comfy будет и дальше наращивать чистую прибыль более чем на 30%, опираясь на итоги 2016 года и соответственно усиливать свои позиции на украинском рынке бытовой техники.

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Метки
новости, прибыль, украина, финансы
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