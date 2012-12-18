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Safran SA выкупил Zodiac Aerospace SA за 8.5 млрд евро

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Старый Сегодня, 13:01
#1
Профессионал
 
Имя: Станислав
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Адрес: Украина, Запорожье, Киев
Инвестирую в: HYIP
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Safran SA выкупил Zodiac Aerospace SA за 8.5 млрд евро
Французский производитель авиадвигателей Safran SA выкупил компанию Zodiac Aerospace SA, которая занимается производством авиакресел. Сумма сделки составляет 8,5 миллиардов евро. Такое поглощение объединит 2-х французских производителей комплектующих для аеросектора в одну компанию с годовой доходностью в 21 млрд евро
Как сообщили на общем собрании двух компаний, Safran расценивает одну акцию Zodiac Aerospace в 29,47 евро. Сделка включала в себя тот факт, что совладельцы компании Zodiac Aerospace получат за одну акцию 0,48 акции Safran.По завершению сделки Safran SA выплатит совладельцам бонус размером 5.5 евро за акцию, не смотря на то что, расходы составили почти 2,3 миллиардов евро.

Директора двух компаний утвердили сделку, но тем не менее сделка нуждается в поддержке совладельцев. После объединения Safran и Zodiac, компания планирует сэкономить на ежегодных расходах ориентировочно 200 миллионов евро, - отметили на собрании. Планируется, что экономия размером в 100 миллионов евро, будет достигнута уже в 2017 году после после полного завершения сделки. Также напомню, что Safran, производит большой ассортимент оборудования для самолётов, начиная от посадочных шасси и заканчивая турбо двигателями. Safran уже не в первый раз пытается приобрести Zodiac Aerospace, которая считается лидером по производству самолётных пассажирских кресел.

Специально для MMGP.RU
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Метки
новости, покупка, финансы
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