Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
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У кого какая мечта?

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Здесь Вы можете написать немного о себе или о тех, с кем хотели бы познакомиться, встретиться. Ваши фотографии/видео/профайлы в Социальных сетях публикуйте именно здесь.
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Старый Сегодня, 12:57
#1
Интересующийся
 
Имя: Марина
Пол: Женский
Инвестирую в: Другое
Регистрация: 26.12.2016
Сообщений: 42
Поблагодарили: 1 раз
КП: 0.000
У кого какая мечта?
Я мечтаю покататься на воздушном шаре, побывать во Франции, выйти замуж...
А о чем мечтаете вы?
__________________
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Leus на форуме  
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