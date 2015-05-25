Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
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alm-limited.com

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Обсуждение проектов, которые в большинстве случаев являются финансовыми пирамидами (мошенничеством) и обещают доходность от 61% в месяц по минимальному плану.
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Старый Сегодня, 09:08
#1
Любитель
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 20.02.2016
Сообщений: 296
Благодарностей: 82
КП: 0.000
alm-limited.com
Я не админ
Старт проекта 21.01.2017



Цитата:
ALM -Limited.com предлагает доступные прибыли для любого. Современная компания, основная деятельность которой направление тесно связано с компьютерной техникой и программным обеспечением, разрабатывает новые методы и эффективные алгоритмы криптографического добычи полезных ископаемых. В течение нескольких лет ALM -Limited.com не только удалось построить несколько крупных центров обработки данных в Великобритании, но и оснастить их мощным Bitcoin горно оборудования, которое круглосуточно обеспечивает стабильный рост доходов.
Инвестиционные планы

Min - Ƀ0.01000000
Max - Ƀ10.00000000

-Мы принимаем: Bitcoin
-Dedicated DDoS защищаемый сервер
-хостинг поставщика: Global Frag Networks

SSL:
COMODO RSA Domain Validation Secure CA Server (ValidTo: 2018-01-11)
IP: 104.148.77.179 сервера имен: Хостер: Global Frag Networks NS1.EASY-GEO-DNS.COM (185.136.96.77)
NS2.EASY-ГЕО DNS.COM (185.136.97.77)
NS3.EASY-GEO-DNS.COM (185.136.98.77)
NS4.EASY-GEO-DNS.COM (185.136.99.77)
Регистратор:. Namecheap INC Создано: 2017-01-10 Обновлено: 2017-01-10 Истекает: 2018-01-10

-Referral комиссия: 4% - 2% - 1%
-Уникально конструкция
-License GC
-Мгновенный Вывод
-Основной депозит можно вернуть через 72 часа с комиссией 7%
Мой вклад: 0.01 BTC
Tx: e3e2da420084b42f3e6bc125002eb69ce1972882ea4b873fb1 f8c17aa2c9f6e7

добавлено через 10 минут
Комиссия на вывод средств 0.0001BTC

добавлено через 29 минут
Минимальная сумма к выводу: 0.001 BTC
__________________
На правах рекламы: Надоело сливать на Форексе? Инвестируй в реальные проекты!

https
Последний раз редактировалось alfametr; Сегодня в 09:37. Причина: Добавлено сообщение
alfametr на форуме  
Старый Сегодня, 09:53
#2
Интересующийся
 
Имя: Владимир
Пол: Мужской
Адрес: Bucha, Kiev region
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 05.01.2017
Сообщений: 79
Благодарностей: 11
КП: 0.000
Re: alm-limited.com
Пока не впечатлил ничем
Понаблюдаем
__________________
На правах рекламы: Надоело сливать на Форексе? Инвестируй в реальные проекты!
laska2006 на форуме  
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