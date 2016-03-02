Инвестиционная компания Барри Силберта откроет биржевй биткоин-фонд

Инвестиционная компания Grayscale Investments официально объявила о поданной заявке на регистрацию акций биржевого инвестиционного фонда (ETF), основным методом расчета которого должен стать биткоин.
Заявка зарегистрирована в Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC).
Как говорится в пресс-релизе
компании, инвестиционной целью Grayscale Bitcoin Investment Trust является отображение доходности биткоина согласно индексу TradeBlock XBX. Размещение акций планируется на Нью-йоркской фондовой бирже (NYSE), также предполагается включение фонда в индекс NYSE ARCA Tech 100 Index.
Grayscale Investments основана в 2013 году и является подразделением Digital Currency Group Барри Силберта – нью-йоркской компании, известной своими многочисленными инвестициями в биткоин- и блокчейн-стартапы по всему миру.
Ранее в этом месяце стало известно, что SEC в очередной раз отложила рассмотрение аналогичных заявок ETF братьев Уинклвоссов
и фонда SolidX
. Решение по Winklevoss Bitcoin Trust должно быть принято до 11 марта, по SolidX — до 30 марта.
Как сходятся во мнении финансовые эксперты и аналитики, позитивное решение по одному из таких фондов, скорее всего, приведет к повышению стоимости криптовалюты.
Напомним, недавние данные Google Trends
показали, что находящийся в штате Коннектикут Гринвич и прилегающие к нему районы значительно опережает остальные города Нью-Йоркской агломерации в поисковых запросах по слову “Bitcoin”. Гринвич считается одним из признанных мировых центров хедж-фондов, уступая по объемам управляемых активов и их числу лишь Нью-Йорку и Лондону.
Источник: ForkLog