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Инвестиционная компания Барри Силберта откроет биржевй биткоин-фонд

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#1
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Имя: Александр
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Регистрация: 21.12.2016
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Инвестиционная компания Барри Силберта откроет биржевй биткоин-фонд
Инвестиционная компания Grayscale Investments официально объявила о поданной заявке на регистрацию акций биржевого инвестиционного фонда (ETF), основным методом расчета которого должен стать биткоин.

Заявка зарегистрирована в Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC).

Как говорится в пресс-релизе компании, инвестиционной целью Grayscale Bitcoin Investment Trust является отображение доходности биткоина согласно индексу TradeBlock XBX. Размещение акций планируется на Нью-йоркской фондовой бирже (NYSE), также предполагается включение фонда в индекс NYSE ARCA Tech 100 Index.

Grayscale Investments основана в 2013 году и является подразделением Digital Currency Group Барри Силберта – нью-йоркской компании, известной своими многочисленными инвестициями в биткоин- и блокчейн-стартапы по всему миру.

Ранее в этом месяце стало известно, что SEC в очередной раз отложила рассмотрение аналогичных заявок ETF братьев Уинклвоссов и фонда SolidX. Решение по Winklevoss Bitcoin Trust должно быть принято до 11 марта, по SolidX — до 30 марта.

Как сходятся во мнении финансовые эксперты и аналитики, позитивное решение по одному из таких фондов, скорее всего, приведет к повышению стоимости криптовалюты.

Напомним, недавние данные Google Trends показали, что находящийся в штате Коннектикут Гринвич и прилегающие к нему районы значительно опережает остальные города Нью-Йоркской агломерации в поисковых запросах по слову “Bitcoin”. Гринвич считается одним из признанных мировых центров хедж-фондов, уступая по объемам управляемых активов и их числу лишь Нью-Йорку и Лондону.


Источник: ForkLog
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Метки
биржа, криптовалюта, фондовый рынок сша
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