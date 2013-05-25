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Рефбек до 130% Cashbery.com - Cashbery Со всех вкладов

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Старый Сегодня, 05:54
#1
VIP-INVESTS.COM
Премиум
 
Аватар Sportsmen777
 
Имя: Андрей
Пол: Мужской
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 25.05.2013
Сообщений: 4,793
Благодарностей: 1,175
КП: 0.143
Рефбек до 130% Cashbery.com - Cashbery Со всех вкладов
Привет, форумчане!



Предлагаю рефбек до 130% со всех вкладов по проекту - Cashbery.com

Лакшери - 4% от суммы вкладов
Премьер - 4.5% от суммы вкладов
Президент- 5% от суммы вкладов

ЛайтЗаймам - авторефбек 100%


Рефбек производится только на платежные системы - PerfectMoney, Payeer, AdvCash, Bitcoin



Обсуждение проекта здесь - mmgp.ru/showthread.php?t=493692



Условия получения рефбека:


1. Регистрация по ссылке в моей подписи ( нижняя строчка ), на блоге. Проверяйте за ранее имя пригласившего должно быть vipinvests.com@gmail.com

2. После вклада создайте заявку на блоге в Меню - Рефбек

3. Укажите логин в проекте, сумму вклада, номер кошелька

4. После получения рефбека отписываемся в этой теме.


Рефбек выплачиваю каждый день


Гарантирована любая возможная помощь на всем этапе сотрудничества!



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Sportsmen777 вне форума  
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Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 07:23
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
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