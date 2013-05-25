Рефбек до 130% Cashbery.com - Cashbery Со всех вкладов

Привет, форумчане!
Предлагаю рефбек до 130% со всех вкладов
по проекту - Cashbery.com
Лакшери - 4%
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Премьер - 4.5%
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Президент- 5%
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ЛайтЗаймам - авторефбек 100%
Рефбек производится только на платежные системы - PerfectMoney, Payeer, AdvCash, Bitcoin
Обсуждение проекта здесь -
mmgp.ru/showthread.php?t=493692
Условия получения рефбека:
1. Регистрация по ссылке в моей подписи ( нижняя строчка ), на блоге. Проверяйте за ранее имя пригласившего
должно быть vipinvests.com@gmail.com
2. После вклада создайте заявку на блоге в Меню - Рефбек
3. Укажите логин в проекте, сумму вклада, номер кошелька
4. После получения рефбека отписываемся в этой теме.
Рефбек выплачиваю каждый день
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