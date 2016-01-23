Криптовалютная биржа EXMO заблокирована в России

Криптовалютная биржа EXMO стала очередной жертвой Роскомнадзора, включившего ресурс в список заблокированных на территории РФ сайтов. Такие данные приводит rublacklist.net.
Сама биржа уже отреагировала на блокировку, уведомив об этом пользователей, а также создав зеркало.
«Уважаемые пользователи! Если у Вас при входе на биржу возникает сообщение «Доступ к запрашиваемому вами интернет-ресурсу ограничен в соответствии с требованиями Законодательства РФ», то Вы можете войти на сайт с помощью специализированных впн/прокси плагинов (в последних версих браузера Firefox или в developer версии Opera они встроены), программ, с помощью браузера Tor или воспользоваться ссылкой на зеркало сайта https://exmo.me»
, — говорится в заявлении EXMO.
Как указано на сайте rublacklist.net, блокировка осуществлена 19 января на основании судебного решения Приморского района суда Санкт-Петербурга от 10 августа 2016 года.
Стоит так же упомянуть о том, что в ноябре 2016 ресурс PornLab создал зеркало в доменной зоне .lib, работающей через блокчейн Emercoin, что может являться эффективной альтернативой в случае блокировки интренет-ресурса. А в начале этого года, компания Hashflare использовала блокчейн Emercoin при разработки решения для беспарольной авторизации.