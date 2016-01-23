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Криптовалютная биржа EXMO заблокирована в России

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Старый Сегодня, 05:52
#1
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Имя: Александр
Пол: Мужской
Адрес: Москва
Инвестирую в: Свой бизнес
Регистрация: 21.12.2016
Сообщений: 68
Благодарностей: 5
КП: 0.017
Криптовалютная биржа EXMO заблокирована в России
Криптовалютная биржа EXMO стала очередной жертвой Роскомнадзора, включившего ресурс в список заблокированных на территории РФ сайтов. Такие данные приводит rublacklist.net.
Сама биржа уже отреагировала на блокировку, уведомив об этом пользователей, а также создав зеркало.
«Уважаемые пользователи! Если у Вас при входе на биржу возникает сообщение «Доступ к запрашиваемому вами интернет-ресурсу ограничен в соответствии с требованиями Законодательства РФ», то Вы можете войти на сайт с помощью специализированных впн/прокси плагинов (в последних версих браузера Firefox или в developer версии Opera они встроены), программ, с помощью браузера Tor или воспользоваться ссылкой на зеркало сайта https://exmo.me», — говорится в заявлении EXMO.
Как указано на сайте rublacklist.net, блокировка осуществлена 19 января на основании судебного решения Приморского района суда Санкт-Петербурга от 10 августа 2016 года.
Стоит так же упомянуть о том, что в ноябре 2016 ресурс PornLab создал зеркало в доменной зоне .lib, работающей через блокчейн Emercoin, что может являться эффективной альтернативой в случае блокировки интренет-ресурса. А в начале этого года, компания Hashflare использовала блокчейн Emercoin при разработки решения для беспарольной авторизации.


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Последний раз редактировалось HeadDe; Сегодня в 06:03. Причина: косметические преобразования
HeadDe на форуме  
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Метки
биржа, блокировка, криптовалюта
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