Биткоин биржи промолчали в ответ на инаугурацию Трампа.

В Ноябре Дональд Трамп выиграл президентскую гонку в США и цена на биткоин подскочила. Сегодня же, этого не наблюдалось.
Когда 9 ноября, Дональд Трамп, неоднозначный бизнемен и выдвиженец от Республиканской партии, собрал большее количество голосов нежели бывший секретарь Соединенных Штатов Хиллари Клинтон, котировки на биржах подскочили на 3%.
Реакция же, на инаугурацию Трампа была намного сдержаннее.
Данные показывают, что курс остался на тех же позициях что и был пару дней назад, оставаясь в районе выше 800$.
Минимальные котировки были в районе 882.30$ до момента начала инаугурации. Среднее же значение колебалось на отметке 893.61$.
Перевод специально для форума MMGP.ru
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