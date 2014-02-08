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Биткоин биржи промолчали в ответ на инаугурацию Трампа.

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Старый Сегодня, 05:35
#1
Интересующийся
 
Пол: Мужской
Адрес: Украина
Инвестирую в: Другое
Регистрация: 04.01.2017
Сообщений: 765
Благодарностей: 57
КП: 0.074
Биткоин биржи промолчали в ответ на инаугурацию Трампа.


В Ноябре Дональд Трамп выиграл президентскую гонку в США и цена на биткоин подскочила. Сегодня же, этого не наблюдалось.

Когда 9 ноября, Дональд Трамп, неоднозначный бизнемен и выдвиженец от Республиканской партии, собрал большее количество голосов нежели бывший секретарь Соединенных Штатов Хиллари Клинтон, котировки на биржах подскочили на 3%.

Реакция же, на инаугурацию Трампа была намного сдержаннее.

Данные показывают, что курс остался на тех же позициях что и был пару дней назад, оставаясь в районе выше 800$.

Минимальные котировки были в районе 882.30$ до момента начала инаугурации. Среднее же значение колебалось на отметке 893.61$.

Перевод специально для форума MMGP.ru

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Старый Сегодня, 05:46
#2
Интересующийся
 
Имя: Александр
Пол: Мужской
Адрес: Москва
Инвестирую в: Свой бизнес
Регистрация: 21.12.2016
Сообщений: 67
Благодарностей: 5
КП: 0.017
Re: Биткоин биржи промолчали в ответ на инаугурацию Трампа.
Интересное наблюдение!
Возможно это связано с меньшей оглаской данного события, так как его победа на выборах была новостной сенсацией)
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