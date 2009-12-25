Blockstream опубликовала техническое описание “улучшенного” Liquid

Параллельно с разработкой Lightning, стартап трудился над рядом бизнес-проектов, по всей видимости, поймав волну моды на частные блокчейны.
Предыдущее сообщение Blockstream, о подвижках в развитии проекта Liquid, относится к 2015 году.
Разработки сайдчейна, позволяющего биржам осуществлять транзакции быстрее, шли не быстро. Однако прошло два года, и вот, пусть Liquid еще не вполне готов к запуску, его техническое описание уже опубликовано в сети.
“Одно из преимуществ этого решения в том, что консенсусная модель здесь исключительно понятно прописана, в отличие от многих других решений в этой области. Все предельно понятно, — сообщил глава Blockstream, Александр Бергерон.
Другая отличительная черта проекта получила название ‘strong federations‘ (сильные союзники) — она позволит различным финансовым институтам прицеплять к блокчейну Биткойна частные сайдчейны, чтобы иметь возможность пользоваться преимуществами блокчейна, такими как безопасность данных и широкие полномочия пользователей.
Разработчик Blockstream Эндрю Поэлстра пояснил, что опубликованное техническое описание представляет собой “целую кучу улучшений” предыдущих разработок компании, а также плоды экспериментов с SegWit и “конфиденциальными транзакциями”. По его словам, сайдчейны с протоколом “Конфиденциальных транзакций” будут обеспечивать большую приватность, чем блокчейн Биткойна.
Источник: Coindesk