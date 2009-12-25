Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
Общайся на MMGP - стань богаче!
Узнать больше
Присоединяйтесь к нашему инвестиционному форуму, на котором уже 398,742 пользователей. Чтобы получить доступ ко многим закрытым разделам и начать общение -  .
Иконка

Blockstream опубликовала техническое описание “улучшенного” Liquid

Вход через:  
Все разделы прочитаны
Все новости о платежных криптовалютах, таких как BitCoin, LiteCoin, PPCoin и прочих подобных p2p валютах
При поддержке
Обмен валют, доставка наличных
Важная информация
Запущена 2-уровневая партнерка MMGP!
Стартовала бессрочная акция "Оплата за сообщения".
Уважаемый гость, стартовал новый этап конкурса "Путь к успеху" ($500) подробнее...
Открылся магазин MMGP
Ответить
 
Первый пост Опции темы
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 05:52
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Старый Сегодня, 04:21
#1
Топ Мастер
 
Имя: Владимир
Пол: Мужской
Адрес: Kazakhstan
Инвестирую в: Фондовый рынок
Регистрация: 25.12.2009
Сообщений: 16,395
Благодарностей: 8,545
КП: 0.173

награды Волшебный горшочек 
Blockstream опубликовала техническое описание “улучшенного” Liquid

Параллельно с разработкой Lightning, стартап трудился над рядом бизнес-проектов, по всей видимости, поймав волну моды на частные блокчейны.

Предыдущее сообщение Blockstream, о подвижках в развитии проекта Liquid, относится к 2015 году.

Разработки сайдчейна, позволяющего биржам осуществлять транзакции быстрее, шли не быстро. Однако прошло два года, и вот, пусть Liquid еще не вполне готов к запуску, его техническое описание уже опубликовано в сети.

“Одно из преимуществ этого решения в том, что консенсусная модель здесь исключительно понятно прописана, в отличие от многих других решений в этой области. Все предельно понятно, — сообщил глава Blockstream, Александр Бергерон.

Другая отличительная черта проекта получила название ‘strong federations‘ (сильные союзники) — она позволит различным финансовым институтам прицеплять к блокчейну Биткойна частные сайдчейны, чтобы иметь возможность пользоваться преимуществами блокчейна, такими как безопасность данных и широкие полномочия пользователей.

Разработчик Blockstream Эндрю Поэлстра пояснил, что опубликованное техническое описание представляет собой “целую кучу улучшений” предыдущих разработок компании, а также плоды экспериментов с SegWit и “конфиденциальными транзакциями”. По его словам, сайдчейны с протоколом “Конфиденциальных транзакций” будут обеспечивать большую приватность, чем блокчейн Биткойна.

Источник: Coindesk
__________________
На правах рекламы: Надоело сливать на Форексе? Инвестируй в реальные проекты!

Заказываю рефбек тут }}} Profit Hunters {{{ Все мои депозиты под страховкой!
Здесь 100% прибыли I ХАЛЯВА Please! I Зарабатывай, делая покупки
H-SCRIPT - профессиональный ХАЙП скрипт I ArtWeb - создание ХАЙП "под ключ"
pilot10 на форуме  
Ответить
Метки
биткоин, технология блокчейн
Войдите, чтобы оставить комментарий.
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 05:52
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Опции темы

Быстрый переход
Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Знакомьтесь, Liquid: первый сайдчейн Биткойна pilot10 Новости криптовалют 4 29.10.2015 06:17
Liquid Funds - liquid-funds.com all-hyips Архив: Список проблемных/неактивных/закрытых программ 14 17.09.2013 10:04
Scheduled maintenance (плановое техническое обслуживание) ruslan055 Perfect Money 6 11.07.2013 13:15
«Зениту» засчитано техническое поражение в матче с ЦСКА 7paca Спорт-Чат 8 25.07.2011 06:10
XShift.ru – техническое сопровождение интернет проектов XShift.Ru Разработка сайтов 2 22.05.2010 05:33

ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ

Случайные темы
Аватара нет
adfiver.com - Adfiver
От clicksia в разделе «Список проблемных/неактивных/закрытых программ»
Аватара нет
Завод Nissan в России останавливает производство автомобилей
От hnn в разделе «Новости в мире финансов и инвестиций»
Аватар Lynxary
Раскрутка YouTube
От Lynxary в разделе «Социальные сети»
Аватар Сергей Горин
Как устроена Pokémon GO
От Сергей Горин в разделе «Новости технологий и интернета»
Аватара нет
RSS подписка на конкретную ветку темы?
От balashov в разделе «Вопросы и предложения»
Аватар Zenit
Турнир №24. Турнирная таблица
От Zenit в разделе «Архив: Конкурсы по ставкам на спорт»
.     

 Наши конкурсы
  Оплата за сообщения
  Партнерка MMGP
  Бизнес-леди MMGP
  Мы ищем стартапы
  "Горячие новости"
  Путь к успеху
  Конкурс ПАММов
  Forex конкурсы
  Спорт конкурсы
  Покер турниры
  Крипто конкурсы
  Конкурс "Турбо КП"
  В соц. сетях
  Демотивируй меня
  Водная битва MMGP
  Оплата за статьи
  Оплата за новости
  Заработал? Потрать!
  Сделай MMGP лучше!
  HYIP конкурс

 Читайте нас
  Twitter
  Facebook
  ВКонтакте
  Google +
  Youtube