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Обсуждение проектов, которые в большинстве случаев являются финансовыми пирамидами (мошенничеством) и обещают доходность от 16% до 60% в месяц по минимальному плану.
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Сегодня, 02:50
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Сегодня, 02:30
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#1
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Мастер
Пол: Мужской
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 04.01.2013
Сообщений: 7,055
Благодарностей: 706
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Withdraw Profit - wdprofit.com
Я не Админ или владелец этого проекта
Дата старта
15 : 1 : 2017
язык
EN : Google Translater :
Принимает
PerfectMoney Verified
, 3.9 Trust Score point(s) : Payeer
: ฿
Bitcoin :
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Цитата:
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описание
Наша программа предназначена для людей, желающих достичь их финансовой свободы, но не могут этого сделать, потому что они не финансовые эксперты.
wdprofit.com является долгосрочная высокая выработка частная программа кредита, подкрепленные торговый рынок Форекс и инвестирования в различные фонды и мероприятия. Прибыль от этих инвестиций используется для улучшения нашей программы и повышения ее устойчивости в долгосрочной перспективе.
Реферальная программа
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Планы
100 рабочих дней Прибыль (высший) Назад
План Сумма, потраченная ($) Ежедневная Прибыль (%)
2,5% дневная прибыль $ 10,00 и более 2,50
100 рабочих дней Прибыль
План Сумма, потраченная ($) Ежедневная Прибыль (%)
3,3% Ежедневно Начисление $ 10.00 и более 3,30
50 рабочих дней Прибыль
План Сумма, потраченная ($) Ежедневная Прибыль (%)
4% Ежедневно Начисление $ 10.00 и более 4,00
3% to 5%
Минимальный вклад
$10
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Мой вклад
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подробности
SSL Encyption
DDos Protection
Check GoldCoders' HYIP Manager License
wdprofit.com - Licensed
Registrar ENOM, INC.
Created 2017-01-04
Expire 2018-01-04
NS NS100.TRUEHOSTER.NET NS101.TRUEHOSTER.NET
NS100.TRUEHOSTER.NET NS101.TRUEHOSTER.NET
The amount of 50 USD has been withdrawn from your Perfect Money account. Accounts: U2753675->U11509061. Memo: Shopping Cart Payment. Deposit to wdprofit.com User honest.. Date: 11:23 19.01.17. Batch: 160804103.
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Сегодня, 02:50
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