Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
Купим Ваших друзей. Дорого!
Узнать больше
Присоединяйтесь к нашему инвестиционному форуму, на котором уже 398,734 пользователей. Чтобы получить доступ ко многим закрытым разделам и начать общение -  .
Иконка

Twitter «убивает» один из своих амбициозных проектов

Вход через:  
Все разделы прочитаны
Обсуждение новостей, связанных с интернетом и технологиями.
Важная информация
Запущена 2-уровневая партнерка MMGP!
Стартовала бессрочная акция "Оплата за сообщения".
Уважаемый гость, стартовал новый этап конкурса "Путь к успеху" ($500) подробнее...
Открылся магазин MMGP
Ответить
 
Первый пост Опции темы
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 02:50
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Старый Сегодня, 01:29
#1
Топ Мастер
 
Имя: Сергей
Пол: Мужской
Адрес: Планета земля
Инвестирую в: Свой бизнес
Регистрация: 12.09.2012
Сообщений: 11,624
Благодарностей: 6,156
КП: 0.211

награды Волшебный горшочек 
Twitter «убивает» один из своих амбициозных проектов
Слухи о том, что Twitter планирует закрыть проект «Buy Button», ходили уже давно. На этот раз они подтвердились. Клиентов, которые ранее использовали кнопку для приема платежей через соцсеть, уже уведомили, что этот канал продаж закрывается с 1 февраля.

Команда Twitter не только отказывается от кнопки “Купить», но и отходит от курса на электронную коммерцию. Такими соображениями поделились партнеры Twitter — торговая платформа Shopify.

Тем не менее, компания пока не отказывается от кнопки «Пожертвовать». Пользователи смогут передавать средства в благотворительные и неприбыльные учреждения через соцсеть.

Twitter представил кнопку «Купить» в сентябре 2014 года. Партнерами сервиса изначально были Stripe, Gumroad, Musictoday и Fancy. Через год соцсеть начала сотрудничать с Shopify, BigCommerce, Demandware и Best Buy.

По материалам PaySpace Magazine
__________________
На правах рекламы: Вложи деньги с пользой - СтартапУМ!

Rich-and-Free-вклады застрахованы!|Инвестирую тут MONHYIP|Лучшие инвест идеи на 2017г|Инвестирую в Бизнес с Китаем! Прибыль от 1.5% в день!|Максимальный Рефбэк На Рынке Инвестиций! RCB-5000%-HyipClub
moskva на форуме  
Ответить
Войдите, чтобы оставить комментарий.
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 02:50
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Опции темы

Быстрый переход
Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Два резидента «Сколково» стали искать инвесторов для своих проектов через Avito NikofAlex Горячие новости 0 17.01.2017 23:41
Как искать пути и способы монетизации своих проектов? Dimoni4e Свой интернет бизнес: общий форум 10 28.09.2016 16:08
Взаимопомощь по раскрутке своих интернет проектов lukianov Маркетинг & Поисковая оптимизация 3 17.08.2009 18:38

ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ

Случайные темы
Аватара нет
Выбор электронной площадки
От Lemm в разделе «Инвестирование для начинающих»
Аватар bizneser
GamesBeat 2016: насколько игровая индустрия привлекательна для венчурных инвесторов?
От bizneser в разделе «Новости в мире финансов и инвестиций»
Аватар Любовь_Зла
Как бросить курить?
От Любовь_Зла в разделе «Здоровье и спорт»
Аватар Olkibmonitor
Amvio - amvio.com
От Olkibmonitor в разделе «Архив: Список проблемных/неактивных/закрытых программ»
Аватар Knjaz
profit-hourly.com - Profit Hourly
От Knjaz в разделе «Архив: Список проблемных/неактивных/закрытых программ»
Аватар bizneser
С 30 июля обновление до Windows 10 будет стоить $119
От bizneser в разделе «Новости технологий и интернета»
.     

 Наши конкурсы
  Оплата за сообщения
  Партнерка MMGP
  Бизнес-леди MMGP
  Мы ищем стартапы
  "Горячие новости"
  Путь к успеху
  Конкурс ПАММов
  Forex конкурсы
  Спорт конкурсы
  Покер турниры
  Крипто конкурсы
  Конкурс "Турбо КП"
  В соц. сетях
  Демотивируй меня
  Водная битва MMGP
  Оплата за статьи
  Оплата за новости
  Заработал? Потрать!
  Сделай MMGP лучше!
  HYIP конкурс

 Читайте нас
  Twitter
  Facebook
  ВКонтакте
  Google +
  Youtube