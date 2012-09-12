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У смартфона LG G6 будет двойная камера и необычный дисплей

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У смартфона LG G6 будет двойная камера и необычный дисплей
Как ожидается, официальная презентация нового флагманского смартфона LG G6 состоится 26 февраля в рамках проведения выставки Mobile World Congress 2017. Несмотря на близость этого события, пока что о новинке известно не так уж и много. Но утечка рендерных изображений смартфона LG G6 в чехле Ghostek Atomic 3 позволяет узнать некоторые особенности этого устройства.

На изображении видно, что большую часть лицевой панели занимает необычно высокий дисплей. Предыдущие слухи свидетельствовали о наличии 5,7-дюймового дисплея с разрешением Quad HD+ (2880х1440 точек, соотношение сторон 18:9 или 2:1, плотность размещений пикселей 564 ppi). Под экраном расположен логотип LG.

Смартфон LG G6 содержит двойной модуль камеры на задней панели. Причём нет видимой выпуклости модуля, что часто встречается в современных устройствах. Сканер отпечатков пальцев расположен под модулем камеры. Устройство является достаточно тонким. Корпус обеспечивает защиту от воздействия воды.

Предыдущие слухи свидетельствовали об использовании в смартфоне LG G6 процессора Snapdragon 835 и 4 ГБ оперативной памяти. Производитель также заявлял, что батарея флагмана не будет перегреваться даже в том случае, если температура окружающей среды достигнет уровня 150 градусов Цельсия. Модульного дизайна не предусмотрено, но корпус выполнен из металла.

По материалам ITC.ua
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