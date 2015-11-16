ЦБ РФ в 2016 году купил почти 200 тонн золота

По состоянию на 1 января в распоряжении регулятора находились 1614 тонны золота стоимостью около $60 млрд.
С начала 2016 года Банк России увеличил резервы на 14%, что составляет 6,4 млн тройских унций или 199 тонн. Сейчас в распоряжении регулятора находятся 51,9 млн тройских унций или 1614,2 тонны общей стоимостью $60,2 млрд, говорится в материалах регулятора.
Ранее сообщалось, что международные резервы России за тот же период увеличились на 2,5 или $9,342 млрд. По состоянию на 1 января 2017 года их объем составлял $377,741 млрд. При этом по сравнению с ноябрем этот показатель в декабре снизился на 2%.
Международные резервы государства высчитываются из средств в иностранной валюте, специальных прав заимствования (СДР), резервной позиции в Международном валютном фонде (МВФ) и объема монетарного золота.
Источник