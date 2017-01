moskva Топ Мастер

Украинцев признали лучшими в сфере кибербезопасности Команда “белых“ хакеров из КПИ им. Игоря Сикорского под названием dcua признана лучшей в 2016 году среди более 12 тысяч команд со всего мира в сфере кибербезопасности по версии CTF (Capture the flag).



В течение 2016 года в мире произошло 65 соревнований в этой сфере, на которых украинская команда dcua получила 24 призовых мест. По суммарному рейтингу всех состязаний она вышла на 1 место в мире в прошлом году.



Позади остались команды из всех именитых университетов нашей планеты: Карнеги-Меллон (Plaid Parliament of Pwning), UC Berkley, Technische Universität München, Ruhr-Universität Bochum, MIT, NYU, ИТМО СПб, МФТИ, МГУ им. Ломоносова и многих известных ИТ компаний.



Команду dcua создано в 2012 году на базе Физико-технического института КПИ им. Игоря Сикорского. С тех пор она постоянная участница соревнований Capture the flag. Ее бессменным лидером и тренером является научный сотрудник и выпускник Физтеха КПИ Николай Ильин.



“Белыми“, или “этическими“ хакерами обычно называют специалистов, способных определить, насколько защищенной является система от внешних атак киберпреступников, и выстроить ее эффективную защиту.



По материалам 24.ua

