Свита играет короля: какое будущее ждет криптовалюты при Дональде Трампе



Именно с приходом Трампа в Белый дом часто связывают начало неспокойных времен на мировой политической сцене, а вместе с этим – и на финансовых рынках. «Фактор Трампа» упоминал и Saxo Bank в своем недавнем прогнозе на 2017 год, предположив, что с началом его правления можно ожидать нового роста стоимости биткоина вплоть до $2000.



Данный материал, впрочем, не ставит целью углубиться в изучение макроэномических факторов или выдать еще один прогноз в бесконечной череде предсказаний. Задача – более пристально посмотреть на ближайшее окружение эксцентричного миллиардера, поскольку именно оно во многом будет определять политику Вашингтона на ближайшие четыре года. Безусловно, оно может повлиять и на рыночную стоимость биткоина, поскольку здесь обнаруживается несколько лиц, имеющих прямое отношение к миру криптовалют и блокчейн-технологий.

Мик Малвани



Бывший член Палаты представителей США от 5-го избирательного округа Южной Каролины Мик Малвани был предложен Трампом на пост директора Административно-бюджетного управления — ведомства, отвечающего за подготовку ежегодного федерального бюджета для представления в Конгрессе.

«Это исключительный талант, особенно когда речь идет о цифрах и бюджетах», — описывал его Трамп в декабре прошлого года.



Фигура Мика Малвани также примечательна тем, что он является одним из немногих представителей американского политикума, который открыто поддерживает криптовалюты. Так, в сентябре 2016 года Малвани стал соучредителем «Блокчейн фракции» — парламентской группы, усилия которой сосредоточены на продвижении законов и правил, призванных развивать криптовалюты и блокчейн-приложения.



Соорганизатором объединения стал сенатор Джаред Полис, с которым Малвани тесно сотрудничает с 2014 года. Также в круг его деловых партнеров входит Джерри Брито, глава CoinCenter — некоммерческой организации, которая также известна своими активными усилиями по отстаиванию интересов индустрии криптовалют.



Кроме этого, Мик Малвани прославился своей острой критикой в адрес главы Федерального резерва Джанет Йеллен. В 2015 году во время слушаний в Конгрессе он попросил Йеллен пояснить свою позицию по криптовалютам. На этот вопрос глава ФРС ответила, что ее ведомство никак не может влиять на биткоин. Через некоторое время, выступая перед членами праворадикального Общества Джона Берча, Малвани обвинил ФРС в «фактической девальвации доллара» и «остановке экономического роста» в стране. В той же речи он много говорил о биткоине, называя его альтернативными деньгами, которыми не может манипулировать никакое правительство.

Питер Тиль



Мик Малвани — не единственный член команды Дональда Трампа, поддерживающий криптовалюты и технологию блокчейн. Ранее в переходную администрацию нового президента США вошел предприниматель и сторонник биткоина Питер Тиль. Известный наряду с Илоном Маском как один из создателей платежной системы PayPal, Тиль стал единственным крупным бизнесменом из Кремниевой долины, который открыто поддержал Трампа во время предвыборной кампании и пожертвовал на нее более $1 млн.



Об отношении Питера Тиля к биткоину красноречиво говорят его слова, сказанные в ход недавнего дискуссионного форума, организованного изданием The Economist:



«У PayPal была эта цель, создать новую валюту. Это у нас не получилось – мы создали еще одну платежную систему. Я думаю, биткоин преуспел намного больше как новая валюта, хотя как платежная система он все еще позади. Пользоваться им очень непросто, и мне кажется, это самый большой вызов, который стоит сейчас перед биткоином».



Питер Тиль, которого последние слухи связывают с возможным участием в выборах губернатора Калифорнии, также входит в правление Facebook, а возглавляемый им венчурный фонд Founders Fund в мае 2013 года возглавил инвестиционный раунд биткоин-процессинга BitPay. Кроме того, в инвестиционном портфеле Founders Fund присутствует небезызвестная компания 21 inc.

Баладжи Сринивасан



Возглавляет компанию 21 inc. Баладжи Сринивасан, биткоин-евангелист из Кремниевой долины, неожиданно ставший претендентом на должность главы Управления по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA). Известно, что на прошлой неделе Трамп встречался с Сринивасаном и другим кандидатом на пост Джимом О’Нилом. Последний, к слову, также тесно связан с Питером Тилем.



Помимо своей нынешней роли главы 21 inc., Сринивасан читает один из наиболее популярных открытых онлайн-курсов Стэнфордского университета о биткоине на образовательной платформе Coursera, входит в правление уже упомянутого выше CoinCenter, а также выступает в роли партнера венчурного фонда Andreessen Horowitz.



К слову, последние слухи вокруг фигуры Сринивасана вылились в достаточно любопытную реакцию с его стороны: персональный блог и твиттер-аккаунт (а это более 48 тысяч подписчиков) предпринимателя были полностью очищены от старых записей. Так, в твиттере Сринивасана (архив старых записей находится здесь) в настоящий момент можно увидеть лишь одну запись от 14 января с призывом перестать вести споры и начать строить будущее:



Каким окажется будущее для криптовалют и лежащих в их основе технологий с приходом Дональда Трампа в Белый дом – вопрос, на который сейчас вряд ли кто решится дать однозначный ответ. Но, если в его постоянной команде окажутся как минимум те три фигуры, о которых шла речь выше, это будущее, включая и терзающих многих вопрос цены биткоина, может оказаться весьма интересным.

P.S. Темная лошадка — Кристофер Джанкарло



Новый глава Комиссии по срочной биржевой торговле (CFTC) Кристофер Джанкарло, возможно, и не отстаивает напрямую интересы биткоин-индустрии, однако как минимум в позитивном ключе высказывается о блокчейн-технологиях.



Осведомленные круги называют Джанкарло прямым фаворитом Трампа, и в своей недавней речи новый глава CFTC заявил о важности технологии распределенного реестра для развития бизнеса и государственной власти США, а также о планах по созданию «безопасной зоны» для экспериментов с новыми финансовыми технологиями.



Как убежден Кристофер Джанкарло, взяв на вооружение блокчейн, государство сможет избежать повторения историй вроде финансового кризиса 2008 года, от последствий которого мировые финансовые рынки до конца так и не избавились.



