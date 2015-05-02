OPLOTT



Пол: Мужской Инвестирую в: HYIP Регистрация: 16.11.2015 Сообщений: 1,812 Благодарностей: 560 КП: 0.113

Российский "хакер" заработал на взломе Facebook рекордную сумму





Сообщается, что американский Фейсбук заплатил российскому гражданину Андрею Леонову 40 000 долларов США за обнаруженную им уязвимость в утилите для ускоренного масштабирования и конвертации фотоснимков.



Как заявляет сам Леонов, который является программистом, данную уязвимость он можно сказать, обнаружил практически случайно, осенью прошлого года, когда тестировал стороннее приложение. И сначала он буквально не поверил своим глазам, увидев эту дыру в Фейсбуке, но убедившись повторно, что ошибки никакой нет, он сообщил об этом в саму социальную сеть. И вот буквально через 12 дней представители Фейсбука связались с ним по обратной связи и подтвердили, что они перепроверили его данные и всё так и есть: - уязвимость существует и сейчас они работают над её устранением. А в качестве награды за оказанную помощь, Фейсбук предложил Андрею вознаграждение в размере 40 000 долларов США, от которых Леонов, конечно, не отказался.



Позже в своем блоге Андрей решил пошутить над тем, что произошло и написал: "Я буквально счастлив, что стал одним из тех, кто сумел-таки взломать социальную сеть Фейсбук!"



В целом проблема кроется в библиотеке ИмиджМеджик (ImageMagick), которая отвечает за обработку фотоснимков (выполняет их ускоренное масштабирование и конвертацию) на серверах компании Фейсбук. Используется именно эта библиотека, когда клиент сервиса размещает проиллюстрированную ссылку на своей ленте в социальной сети, ну а затем фотоизображение оформляется в самом посте.



Если описывать саму найденную уязвимость, то чтобы проверить формат представленного файла, библиотека ИмиджМеджик проверяет лишь первые поступающие байты данных, и если файл реальный, то этого вполне хватает для распознания формата, будь то форматы jpg. gif или png. Но в свою очередь, реальные хакеры в состоянии перехитрить эту систему и для этого нужно лишь выставить перед вредоносным кодом частичный код любого фотоизображения и система будет обманута. Именно таким вот образом и поступил Андрей, когда осенью 2016 года он тестировал одно из приложений, а сервер Фейсбука признал фотоснимком созданный им файл, пропустил его и сгенерировал из него код.



Но все хорошо, что хорошо кончается. Ныне Фейсбук устранил эту проблему, а Андрей получил заслуженное вознаграждение за своё упорство и честность. Правда Андрей пока не сообщил интернет-сообществу, как он планирует потратить полученные им деньги, но наверняка они пойдут на полезное дело.



Также можно еще напомнить, что Андрей побил предыдущий рекорд выплат Фейсбука за нахождение уязвимости в его системе, когда два года назад некто Реджинальдо Сильва, работающий специалистом по кибербеопасности получил от компании на свой счет 33 500 долларов США.



Специально для mmgp



https://text.ru/antiplagiat/588275f89fb36 Сообщается, что американский Фейсбук заплатил российскому гражданину Андрею Леонову 40 000 долларов США за обнаруженную им уязвимость в утилите для ускоренного масштабирования и конвертации фотоснимков.Как заявляет сам Леонов, который является программистом, данную уязвимость он можно сказать, обнаружил практически случайно, осенью прошлого года, когда тестировал стороннее приложение. И сначала он буквально не поверил своим глазам, увидев эту дыру в Фейсбуке, но убедившись повторно, что ошибки никакой нет, он сообщил об этом в саму социальную сеть. И вот буквально через 12 дней представители Фейсбука связались с ним по обратной связи и подтвердили, что они перепроверили его данные и всё так и есть: - уязвимость существует и сейчас они работают над её устранением. А в качестве награды за оказанную помощь, Фейсбук предложил Андрею вознаграждение в размере 40 000 долларов США, от которых Леонов, конечно, не отказался.Позже в своем блоге Андрей решил пошутить над тем, что произошло и написал: "Я буквально счастлив, что стал одним из тех, кто сумел-таки взломать социальную сеть Фейсбук!"В целом проблема кроется в библиотеке ИмиджМеджик (ImageMagick), которая отвечает за обработку фотоснимков (выполняет их ускоренное масштабирование и конвертацию) на серверах компании Фейсбук. Используется именно эта библиотека, когда клиент сервиса размещает проиллюстрированную ссылку на своей ленте в социальной сети, ну а затем фотоизображение оформляется в самом посте.Если описывать саму найденную уязвимость, то чтобы проверить формат представленного файла, библиотека ИмиджМеджик проверяет лишь первые поступающие байты данных, и если файл реальный, то этого вполне хватает для распознания формата, будь то форматы jpg. gif или png. Но в свою очередь, реальные хакеры в состоянии перехитрить эту систему и для этого нужно лишь выставить перед вредоносным кодом частичный код любого фотоизображения и система будет обманута. Именно таким вот образом и поступил Андрей, когда осенью 2016 года он тестировал одно из приложений, а сервер Фейсбука признал фотоснимком созданный им файл, пропустил его и сгенерировал из него код.Но все хорошо, что хорошо кончается. Ныне Фейсбук устранил эту проблему, а Андрей получил заслуженное вознаграждение за своё упорство и честность. Правда Андрей пока не сообщил интернет-сообществу, как он планирует потратить полученные им деньги, но наверняка они пойдут на полезное дело.Также можно еще напомнить, что Андрей побил предыдущий рекорд выплат Фейсбука за нахождение уязвимости в его системе, когда два года назад некто Реджинальдо Сильва, работающий специалистом по кибербеопасности получил от компании на свой счет 33 500 долларов США.Специально для mmgp

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