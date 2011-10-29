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Украинским студентам готовят новое изменение стипендий

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Украинским студентам готовят новое изменение стипендий
Стипендиальная революция, затеянная Минфином, и обрекающая на лишение государственной помощи львиную долю украинских учащихся, может закончиться так же неожиданно, как и началась.

Напомним, финансовое ведомство в прошлом году начало продвигать идею о постепенном сокращении списка получателей стипендий до 40% от общего числа бюджетников. Частично с мнением Минфина согласились и в Минобразовании. Сейчас практически во всех вузах идут внутренние обсуждение кого и как будут лишать выплат.

Но на днях в Верховной Раде появился законопроект, принятие которого может кардинально изменить ситуацию. Документ под номером 5654 и звонким названием “О восстановлении нарушенных прав студентов” зарегистрировал народный депутат Валерий Писаренко (“Видродження”). Вес самого народного избранника и лоббистские возможности его политической силы в парламенте достаточно скромные, но тема защиты студентов достаточно популистская, так что не исключено, что документ могут поддержать.

В законопроекте предлагается вернуть практически все то, что депутаты успели отменить. Как указано в пояснительной записке, закон № 1774-VIII, принятый в декабре 2016г, фактически отменяет или ставит в зависимость от решения правительства конституционно гарантированные права студентов на стипендии.

В частности, отменена норма, устанавливающая размер стипендиального фонда вуза, который рассчитан на помощь 75% бюджетников. Не действует в Украине и норма, согласно которой законодательно закреплялся минимальный размер социальной и академической стипендий, который не мог быть меньшим прожиточного минимума.

По материалам УБР
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